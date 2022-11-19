Dünyanın en tuhaf hastalıklarından birine sahip: Yaşayan ‘Kurt Adam’

Hindistan’da yaşayan 17 yaşındaki Lalit Patidar, Werewolf Sendromu olarak bilinen ve tedavisi olmayan nadir bir hastalıkla yaşıyor.

Hindistan'da, vücudunun hayvansı oranda kıllarla kaplanmasına yol açan Werewolf Sendromu olarak bilinen nadir bir hastalıkla doğan 17 yaşındaki Lalit Patidar, yaşadıklarını medyayla paylaştı.

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletindeki küçük bir köyde yaşayan “yaşayan kurt adam”, küçükken insanların kendisine taş attığını, hayatı boyunca her zaman aşağılandığını anlattı. Buna karşın kendini ve insanları sevmeyi öğrendiğini söyleyen genç, hayata pozitif baktığını ve eğitiminden vazgeçmediğini belirtti.

Patidar'ın yüzü ve vücudu çok nadir görülen hastalık nedeniyle 6 yaşından sonra kıllarla kaplanmış. Çocukluğunda arkadaşlarının kendisine “maymun çocuk” lakabını taktığını kaydeden Hindistanlı genç, “Normal bir aileden geliyorum, onlarda böyle bir durum yok. Babam bir çiftçi, ben de lise son sınıftayım. Aynı zamanda babama tarla işlerinde yardım ediyorum” dedi.

Normal bir hayat sürmeyi hedefleyen Patidar, çektiği videolarla da sosyal medyada dikkat çekiyor ve ünlü bir YouTuber olmak istiyor. Genç, tüyleri çok uzadığında onları tıraş ettiğini ama tüylerden tamamen kurtulmanın imkansız olduğunu anlattı.

Tıp literatüründe Hypertrichosis olarak bilinen Werewolf Sendromu, tedavisi olmayan bir hastalık ve Orta Çağlardan bu yana sadece 50 kişide görüldüğü tahmin ediliyor. Hastalık iki türe sahip; birinde tüm vücut tüylerle kaplanırken diğerinde vücudun sadece bir bölgesi etkileniyor.

19. yüzyılda bu hastalığa sahip bazı kişilerin sirklerde çalıştığı biliniyor.