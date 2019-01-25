Albert Fish

20. yüzyılın en azılı yamyamı olarak bilinmektedir. Gri adam, Brooklyn vampiri gibi takma isimleri vardır. 100'e yakın çocuk öldürmüştür fakat sadece 5 cinayetten ceza almıştır. Yetimhanede büyümüş, işkence görmüş ve bir süre sonra gördüğü işkencelerden zevk almaya başlamıştır. 6 çocuğuna bakmak için zimmete para geçirmekten hapise girmiştir ve hapishanede cinsel tercihi erkeklere kaymıştır. Öldürdüğü çocukları bir süre sonra Tanrı'ya kurban olarak görmeye başlamıştır. Öldürüp yediği çocuklardan birisinin annesine, çocuğu nasıl öldürüp yediği ile ilgili bir mektup yazmıştır. Elektrikli sandalyede idam edilmiştir.