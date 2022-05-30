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SON DAKİKA1 Haziran Dünya Süt Günü

Dünyanın en uzun cam köprüsü açıldı

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Vietnam'da 632 metre uzunluğundaki cam köprü, dünyanın en uzun cam köprüsü olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi.
Dünyanın en uzun cam köprüsü açıldı

Turistik özellikleriyle öne çıkan Vietnam’ın Son La eyaletinde inşa edilen 632 metre uzunluğundaki cam köprü için açılış töreni düzenlendi. Vietnamlı yetkililerin katıldığı törene, Guinnes Rekorlar Kitabı yetkilileri de katıldı.

Cam taban kalınlığının 40 milimetre olduğu ve 450 kişiyi taşıyabilme kapasitesine sahip olan “Beyaz Ejder” adlı cam köprü, dünyanın en uzun köprüsü olarak Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi.

Bir önceki rekor Çin”in Guangdong eyaletindeki 526 metre uzunluğundaki köprüye aitti.

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