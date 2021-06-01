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Dünyanın en uzun depremi tam 32 yıl sürdü

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Bilim insanları dünyanın en uzun süreli depremini tespit etti. Birkaç saniye ile birkaç dakika arasında değişen depremler düşünüldüğünde ortaya çıkan sonuç oldukça şaşırtıcı.
Dünyanın en uzun depremi tam 32 yıl sürdü

Bilim insanları dünyanın en uzun süreli depremini tespit etti. Birkaç saniye ile birkaç dakika arasında değişen depremler düşünüldüğünde ortaya çıkan sonuç oldukça şaşırtıcı.

Sonuçları Nature Geoscience dergisinde yayımlanan araştırmaya göre dünyanın en uzun depremi tam 32 yıl sürdü.

Böylece bir önceki rekor ikiye katladı. Yavaş ama sürekli yaşanan bu sallantı 1829 ve 1861 yılları arasında yaşandı.

Endonezya'nın Sumatra adasında yaşanan deprem 1861 yılında tsunami felaketiyle son buldu ve binlerce insanı öldürdü. Depremin 32 yıl boyunca devam ettikten sonra 8.5 şiddetiyle patlama yaşadığı belirtildi.

Literatürde bu tür depremlere yavaş kayma olayı adı veriliyor. Bu tür depremlerde bir tabaka diğerinin altına doğru oldukça yavaş bir şekilde kayıyor. Yavaş kayma depremleri birkaç gün, hafta, ay ya da çok nadir durumlarda birkaç yıl sürebiliyor.

Makalenin yazarlarından Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nde görev yapan Emma Hill, "Yavaş kayma depreminin bu kadar sürebileceğine inanmazdım ama tespit ettik" dedi.

Yavaş kayma depremleri de tıpkı alışık olduğumuz hızlı depremler gibi tektonik hareketler sonucu ortaya bir enerji çıkartıyor. Makale aynı zamanda tektonik kaymalarda yeni bir çalışma alanını ortaya çıkartıyor; Mercanlar.

Mercanlar üzerine yapılan çalışmalarda Sumatra'daki Simeulue adasının her yıl 1-2 milimetre battığı tespit edildi.

1829 yılında ise bu batma yılda 10 milimetreye yükseldi. Bu hız 1861 yılına kadar devam etti ve büyük 1861 depremiyle sona erdi.

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