Dünyanın en uzun doğal gaz boru hattı

Avrupa ülkeleri ve İsrail hükümeti, İsrail'den Avrupa'ya doğalgaz taşımak için tasarlanan Akdeniz doğalgaz boru hattı projesine desteklerini açıklayarak, 2025 yılını projeyi bitirmek için hedef tarih olarak belirledi.

Boru hattının İsrail ve Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz sahalarını Yunanistan ve muhtemelen İtalya üzerinden Avrupa'ya bağlaması hedefleniyor.

Yaklaşık 2.000 kilometre uzunlukta planlanan hattın maliyetinin 6 milyar Euro’yu bulabileceği tahmin ediliyor.

İsrail'in denizin altında keşfettiği yaklaşık 900 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunuyor.

Bazı çalışmalar 2.200 metreküp doğalgazın daha keşfedilmeyi bekliyor olabileceğine işaret ediyor.

Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz sahasında ise 128 metreküp rezerv bulunurken, ada etrafında başka doğalgaz yatakları olduğu da tahmin ediliyor.

İsrail, Avrupa pazarlarının yanında, Türkiye, Mısır ve Ürdün'e de gaz ihracatı yapma potansiyelini değerlendiriyor.

İSRAİL ENERJİ BAKANI: ZAMAN ÇİZELGESİNİ KISALTMAYI DENEYECEĞİZ

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İtalya'nın enerji bakanlarıyla toplantısının ardından boru hattının 2025 itibariyle tamamlanabileceğini söyleyerek, "Fakat biz hızlandırmayı ve bu zaman çizelgesini kısaltmayı deneyeceğiz" dedi.

Doğalgaz boru hattı projesinin sahiplerinden IGI Poseidon'un başında bulunan Elio Ruggeri, proje için fizibilite çalışmasının tamamlandığını ve önümüzdeki birkaç yılda 'uygun geliştirme faaliyetlerine' odaklanılacağını, nihai yatırım kararının 2020 yılına kadar alınacağını söyledi.

IGI Poseidon'da Yunan kamu doğalgaz tedarik şirketi DEPA ve İtalyan enerji şirketi Edison'un payı bulunuyor.