Dünyanın en uzun hava aracı üretiliyor: Futbol sahası büyüklüğünde

Dünyanın en uzun hava aracı Airlander 10, prototiplerle yürütülen denemelerin başarıyla sonuçlanmasının ardından üretime geçiyor.

92 metre uzunluğa 43,5 metre genişliğe sahip Airlander 10'in boyutları bir futbol sahasına denk.

Zeplin, uçak ve helikopterden alınan tasarım özelliklerini barındıran aracın 32 milyon sterlin değerindeki prototipi başarılı denemelerin ardından emekliye ayrıldığını açıklayan İngiltere merkezli Hyrib Air Vehicles (HAV) şirketi, Sivil Havacılık Kurumu'ndan gerekli üretim izinlerini de aldıklarını duyurdu.

Aracın prototiplerinden biri, altıncı deneme uçuşunda 2017 yılında düşmüştü.

HAV yöneticisi Stephen McGlennan 2018'in kendileri için çok iyi geçtiğini, artık müşterilerine bu yeni hava aracını satmaya hazır olduklarını söyledi.