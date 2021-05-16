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Dünyanın en uzun süre DJ’lik yapan ismi Cordeiro 96 yaşında veda etti

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Dünyanın işini en uzun süreli yapan DJ’i olarak tanınan Ray Cordeiro, 96 yaşında emekliye ayrıldı.
Dünyanın en uzun süre DJ’lik yapan ismi Cordeiro 96 yaşında veda etti

Hong Kong’da yaşayan Cordeiro, dün akşam, ‘All The Way With Ray’ adlı radyo programını son kez sundu ve dinleyicilerine veda etti. ‘Ray amca’ olarak da hitap edilen Cordeiro, “İşte buraya kadar… Beni yıllardır dinlediğiniz için çok teşekkür ederim” diye seslendi dinleyicilerine.

72 yıldır DJ’lik yapan Cordeiro’nun bu programı 1970’den beri Hong Kong’un devlet kanalı RTHK’da yayınlanıyordu.

2000 yılında, ‘en uzun süre DJ’lik yapan kişi’ olarak adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdıran Cordeiro bir röportajında, “Ben dünyanın en şanslı adamıyım. Yapmak istediğim işi yapıyorum ve çok severek yapıyorum” demişti.

Cordeiro, 72 yıllık kariyerinde müzik dünyasının Tony Bennett, Cliff Richard gibi çok sayıda ünlü ismiyle tanışma fırsatı buldu.

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