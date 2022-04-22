Dünyanın en uzun süren corona virüsü vakası: 500 gün sonunda hayatını kaybetti

Tüm dünyada corona virüsün Omicron ve BA2 varyantları endişesi yaşanırken, İngiltere’den gelen haber bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

Tüm dünyada corona virüsün Omicron ve BA2 varyantları endişesi yaşanırken, İngiltere’den gelen haber bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

Dünyanın en uzun süren Covid-19 hastası olduğuna inanılan vakada, İngiliz bir hastanın tam 18 ay boyunca corona virüsü ile mücadele ettiği ortaya çıktı.

Bilim insanları, hastanın 505 gün sonunda öldüğünü açıklarken, bağışıklığının ciddi şekilde baskı altına alınmış olduğunu söyledi.

Sağlık görevlileri hastanın ismini, kaç yaşında olduğunu veya aşı olup olmadığını açıklamadı.

412 GÜNDÜR CORONA İLE MÜCADELE EDİYOR

İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından King’s College London ve sivil toplum kuruluşu Guy’s ve St Thomas’ NHS Foundation’dan araştırmacılar vakayı ilk kez ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, 505 gün sonra ölen Covid hastasının yanı sıra, bir vakanın da 412 gündür corona virüsü ile mücadele ettiği belirlendi. Uzmanlar, eğer virüs ortadan kaldırılmazsa bu hastanın, yeni rekor kırabileceğini vurguladı.

Uzmanlar, İngiltere’de toplamda 9 hastanın ortalama 72 gün boyunca Covid ile mücadele ettiğini de buldu.

Ekip ayrıca bu 9 kişi içinde bir ‘gizli’ enfeksiyon vakası tespit etti. Bu, birinin corona virüsü tedavisinin ardından negatif test edilmesi ancak daha sonra virüsün hala vücutta olduğunun ortaya çıkması anlamına geliyor.

BAĞIŞIKLIĞIN ÖNEMİ

Uzmanlar, bağışıklığı ciddi şekilde baskılanmış kişilerin, Covid-19’a karşı savunma geliştirmesinin daha zor olduğunu belirtirken, aşılamaların önemine bir kez daha değindi.

Zayıflamış bağışıklık sistemleri, kişilerin iyileşmesini zorlaştırırken, Covid-19’un da vücutta daha uzun süre kalmasına neden olur.

Bu, virüsün vücutlarında mutasyona uğraması için zaman verebilir ve potansiyel olarak başkalarını enfekte etmeye devam edebilecek yeni bir varyanta yol açabilir.

Bazı uzmanlar, 2021’in sonlarında dünyayı kasıp kavuran mutasyona uğramış Omicron varyantının ortaya çıkmasının arkasında bu olduğundan şüpheleniyor.

VÜCUTTA FARKLI VARYANTLAR GELİŞEBİLİYOR

Yapılan incelemelerde, bir hastanın, virüsü, Alpha, Gamma ve Omicron varyantlarında ayrı ayrı gelişen toplam 10 mutasyon geliştirmeye devam ettiği de ortaya çıktı.

Çalışma yazarı Dr Luke Snell, bu araştırmanın, bağışıklığı baskılanmış hastalarda yeni Covid varyantlarının ortaya çıkabileceğine dair kanıt sunduğunu belirtti. Ancak bunun Omicron gibi varyantların kökeni olup olmadığının bilinmediğini de sözlerine ekledi.

Diğer yazar Dr Gaia Nebbia, araştırmanın bağışıklığı baskılanmış hastaların Covid’den kurtulmasına yardımcı olacak tedaviler geliştirmenin önemini vurguladığını savundu. Nebbia, “Kalıcı enfeksiyonu olan bağışıklığı baskılanmış hastaların sonuçları kötü ve enfeksiyonlarını temizlemek için acilen yeni tedavi stratejilerine ihtiyaç var” dedi. Bu durumun, yeni varyantların ortaya çıkmasını da engelleyebileceği vurgulandı.