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'Dünyanın en uzun tuz mağarası' İsrail'de keşfedildi

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İsrailli araştırmacılar, "dünyanın en uzun tuz mağarasını" keşfettiklerini açıkladı. Araştırmacılar, çöldeki mağaranın, Tevrat'a göre Lut'un eşinin bir tuz sütununa dönüştüğü yerin yakınında olduğunu söylüyor.
'Dünyanın en uzun tuz mağarası' İsrail'de keşfedildi

Ölüdeniz'e bakan Malha Mağarası'nın içinde bulunan 10 kilometre uzunluğundaki pasajlar ve odalardan oluşan mağara iki yıldan uzun sürede haritalandı.

Araştırmacılar, yağmurların Malham Mağarasını daha da uzatmasının beklendiğini belirtti.

Bu durum, yağmur suyunun yüzeydeki yarıklardan sızarak, tuzu çözündürmesi ve Olüdeniz'e kadar akan kesimde yarı-ufuksal kanallar açmasıyla oluyor.

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İsrail'in en büyük dağı Sodom Dağı boyunca uzanan Malham Mağarası'nın bir kısmı, 1980'li yıllarda haritalanmıştı.

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