'Dünyanın en yalnız ördeği' öldü

Herhangi bir ördek türünün yaşamadığı Yeni Zelanda'ya bağlı Niue Adası'nda geçen yılın başlarında yerel halk tarafından bulunan ördek Trevor'un köpek saldırı sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

Turistler tarafından yoğun ilgi gören ve adanın sembolü haline gelen ördeğin fırtına sırasında yolunu kaybederek adaya geldiği ya da taşındığı gemiden ada yakınlarında denize düştüğü tahmin ediliyordu.

Yerel halkın bakımını üstlendiği 'yalnız ördek Trevor'un daha önce de yuva bulamamaktan ve horozların tacizinden muzdarip olduğu belirtilmişti. Ördeğin turistler ve yerel halk tarafından beslendiğini fark eden bir horozlar, Trevor'ı kovalamaya ve rahatsız etmeye başlamıştı.

Yeni Zelanda Meclis Sözcüsü Trevor Mallard, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Trevor'la ilgili üzüntüsünü paylaşarak 'Parlamento'nun kendisine derinden sempati beslediğini' söyledi.

Niue Ticaret Odası şefi ise ABC televizyonuna yaptığı açıklamada "O birçok kalbe girdi. Hatta horoz, tavuk ve diğerleri bile biraz mutsuz görünüyordu" dedi.