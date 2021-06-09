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Dünyanın en yaşanabilir şehirleri sıralamasında Covid-19 depremi: Avrupa şehirleri geriledi

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Dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesinde Covid-19 nedeniyle büyük değişiklikler görüldü. Pandemiden ağır etkilenen ve tedbir almakta geciken şehirler sıralamada hızla gerilerken, hızlı tepki veren kentlerse yükseldi.
Dünyanın en yaşanabilir şehirleri sıralamasında Covid-19 depremi: Avrupa şehirleri geriledi

2018'den beri ilk sırada bulunan Avusturya'nın başkenti Viyana pandemi nedeni ile 12. sıraya kadar gerilerken, Yeni Zelanda'dan Auckland birinci, Japonya'dan Osaka ikinci ve Avustralya'dan Adelaide üçüncü sırayı aldı.

İstikrar, sağlık hizmetleri, kültür, çevrecilik, eğitim ve altyapı kategorilerinde puanlandırılan şehirler arasında Avrupalı başkentlerin hiçbiri ilk 10'a giremedi. İsviçre'den Cenevre yedinci, Zürih ise sekizinci sırayı alabildi.

Avrupa şehirlerinden en fazla gerileyeni 34 basamak kaybeden ve 47. sırayı alabilen Almanya'nın Hamburg şehri oldu. 46 basamak çıkarak en büyük yükselişi kaydeden şehir ise 14. sırayı alan ABD'ye bağlı Hawai'nin Honolulu şehri oldu.

Pandemi depremi

Her şehrin Covid-19 ile mücadele yöntemi, aşıların ne kadar hızlı kullanıma sunulduğu ve uygulanan sınır kısıtlamalarının düzeyi sıralamalarda büyük değişikliklere yol açtı.

Anketin yapıldığı sıralarda vaka sayılarının arttığı Çek Cumhuriyeti'nden Prag, Yunanistan'dan Atina ve Endonezya'dan Jakarta önceki yıllara göre önemli ölçüde düşük puan aldı.

Buna karşılık, İspanyol şehirleri Barselona ve Madrid, 2020'deki Covid-19'un ilk dalgasına kıyasla sağlık sistemlerinin daha az zorlanma yaşaması nedeniyle sağlık kategorisinde iyi bir performans göstererek neredeyse 25 puan kazandı.

En büyük yükseliş gösteren 10 şehirden yedisi Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi.

Son sıralar değişmedi

Zirvede çok büyük değişikliklerin yaşandığı listenin en alt sırasında ise değişikler yok denecek kadar az oldu.

İç savaşın can almaya devam ettiği Suriye'nin başkenti Şam bir kez daha son sırada kaldı. Şam'ı Nijerya'nın Lagos, Papua Yeni Gine'nin Port Moresby ve Bangladeş'in Dakka şehirleri izledi.

Bu şehirler, sağlık ve ekonomi sorunlarının yanı sıra devam eden sivil huzursuzluk ve askeri çatışmaların neden olduğu istikrarsızlık nedeniyle kötü performans sergilemeyi sürdürdü.

Rapora göre bu şehirlerdeki yaşam koşulları son 12 ayda, özellikle Covid-19 nedeniyle daha da kötüleşti.

2021 yılında dünyanın en yaşanabilir şehirleri

1. Auckland, Yeni Zelanda

2. Osaka, Japonya

3. Adelaide, Avustralya

4. Wellington, Yeni Zelanda

4. Tokyo, Japonya

6. Perth, Avustralya

7. Zürih, İsviçre

8. Cenevre, İsviçre

8. Melbourne, Avustralya

10. Brisbane, Avustralya

2021 yılında dünyanın en zor yaşanabilen şehirleri

1. Şam, Suriye

2. Lagos, Nijerya

3. Port Moresby, Papua Yeni Gine

4. Dakka, Bangladeş

5. Cezayir, Cezayir

6. Trablus, Libya

7. Karaçi, Pakistan

8. Harare, Zimbabve

9. Duala, Kamerun

10. Karakas, Venezuela

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