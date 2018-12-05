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Dünyanın en yaşı YouTuber'ı hayatını kaybetti

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YouTuber Mastanamma 107 yaşında hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşı YouTuber'ı hayatını kaybetti

Yemek videoları ve gülümseyişiyle ünlenen, dünyanın en yaşlı YouTuber'larından Hindistanlı kadın 107 yaşında öldü.

Yerel ve sıradışı yemekler yapan yaşlı kadının 'Country Foods' (Köy Yemekleri) adlı YouTube kanalında bir milyondan fazla abonesi var.

 

2016'da torunu ve bir arkadaşı tarafından Mastanamma'nın kanalında ücra bir köyde bulunan evinde yemekler pişirirken çektiği videolar bulunuyordu.

 

Karpuzlu tavuk yemeği internette viral olan Mastanamma, videolarında sebzeleri elleriyle soyuyor ve Hindistan'a özgü eski bir bıçakla doğruyor. Ayrıca yemekler de yer sofrasında muz kabuklarında servis ediliyor.

Andhra Pradeş'te doğan Mastanamma'nın ölümü Pazartesi günü, kendi YouTube kanalında duyuruldu.

Ölümünden sonra Twitter'da birçok takipçisi Mastanamma için başsağlığı mesajları yayımladı.

 

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