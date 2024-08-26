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Dünyanın en yaşlı adamı: Uzun yaşamın özel bir sırrı yok

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Dünyanın yaşayan en yaşlı adamı, 112'nci yaşını kutlarken uzun ömrünün ardında "özel bir sır" olmadığını belirtti. 26 Ağustos 1912'de Liverpool'da doğan John Tinniswood, neden bu kadar uzun yaşadığına dair hiçbir fikri olmadığını söyledi.
Dünyanın en yaşlı adamı: Uzun yaşamın özel bir sırrı yok

Tinniswood, Nisan ayında 114 yaşındaki Juan Vicente Pérez Mora'nın ölümünden sonra dünyanın yaşayan en yaşlı adamı unvanını kazandı.

Tinniswood, gençliğinde oldukça aktif olduğunu ve "çok yürüdüğünü" belirterek, "Ama bana göre ben diğerlerinden farklı değilim. Ya uzun yaşarsınız ya da kısa ve bu konuda fazla bir şey yapamazsınız" dedi.

Tinniswood, 112 yaşına basmayı "herhangi bir şey gibi" karşıladığını ifade etti ve ekledi: "Neden bu kadar uzun yaşadım, hiç bilmiyorum. Özel bir sırrım olduğunu da düşünmüyorum."

1912'de, Titanic'in battığı yıl doğan Tinniswood, Liverpool futbol kulübünün kurulmasından 20 yıl sonra dünyaya geldi ve kulübün 66 büyük kupasından sadece ikisini kaçırdı. Birinci Dünya Savaşı başladığında iki yaşındaydı ve İkinci Dünya Savaşı başladığında 27'nci doğum gününü yeni kutlamıştı. Savaşta Ordu Ücret Birimi'nde idari bir görevde çalışarak kaybolan askerleri bulma ve erzak sağlama görevlerini üstlendi.

Şu anda, dünyada hayatta kalan en yaşlı erkek II. Dünya Savaşı gazisi unvanını taşıyor.

"Bana ne verirlerse onu yiyorum, herkes gibi"

Her cuma bir porsiyon balık ve patates kızartması yemeyi alışkanlık haline getiren Tinniswood, belirli bir diyet uygulamadığını belirterek, "Bana ne verirlerse onu yiyorum, herkes gibi" dedi.

2012'de 100 yaşına bastığından beri, her yıl hükümdardan doğum günü kartı alıyor. Önce, kendisinden yaklaşık 14 yaş küçük olan merhum Kraliçe II. Elizabeth'ten, daha sonra ise Kral III. Charles'tan kartlar aldı.

Çocukluğundan bu yana dünyanın değişip değişmediği sorulduğunda ise, "Benim görüşüme göre o zamanlardan daha iyi değil, hatta belki bazı yerlerde daha kötü" yanıtını verdi.

Dünyanın en yaşlı adamı olarak kayıtlara geçen kişi, 116 yıl 54 gün yaşayan ve 2013'te ölen Japon Jiroemon Kimura idi. Dünyanın yaşayan en yaşlı kadını ve en yaşlı insanı ise Japonya'nın 116 yaşındaki Tomiko Itooka'sı.

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