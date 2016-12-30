Dünyanın en yaşlı erkek pandası Pan Pan'a veda

Dünyanın en yaşlı erkek pandası Pan Pan, kanser teşhisi konduktan 6 ay sonra Çin'de yaşamını yitirdi.

Bakıcıları Pan Pan'ın son üç gündür iştahsız olduğunu, bilincini yitirdiğini ve hızla kötüleştiğini söylüyor.

Adı Türkçe "Umut" anlamına gelen Pan Pan'ın Çarşamba günü, sabahın erken saatlerinde, Şiçuan eyaletindeki Dujiangyan Çin Panda Koruma Araştırma Merkezi'nde öldüğü açıklandı.

Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada "Kahraman Baba" Pan Pan'ın ölümü "yürek parçalayıcı" diye tanımlandı.

Bugün dünyada Pan Pan'ın soyundan gelen 130 panda var ve bunlar doğada yaşamayan panda nüfusunun dörtte birini oluşturuyorlar.

Çin'in Şiçuan bölgesinde özgür bir panda olarak doğan Pan Pan bir kaç aylıkken insanlar tarafından yakalanmıştı.

Sayılarında artış var

Dünyanın doğada yaşamayan en yaşlı dişi pandası ise yine Çin'de yaşayan 36 yaşındaki Basi.

Ondan daha yaşlı olan Jia Jia Ekim ayında 38 yaşında ölmüştü.

Pandaların sayısında görülen artış üzerine Eylül ayında Uluslararası Doğayı Koruma Birliği pandaları "soyu tehlikede" statüsünden yalnızca "kolayca tehlikeye düşebilir" statüsüne almıştı.

Çin'de yapılan resmi tahminlere göre doğada 1.864 yetişkin panda var. Esir-koruma altında pandaların sayısı ise 422.

Fakat, iklim değişikliğinin önümüzdeki 80 yıl içinde pandaların başlıca gıda maddesi olan bambu ormanlarının üçte birini ortadan kaldırabileceği ve bunun da pandaları bekleyen ciddi bir tehdit olduğu uyarısı da yapılıyor.