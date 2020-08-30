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Dünyanın en yaşlı evli çifti: 79 yıldır birlikteler; yaşları toplamı 215

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Dünyanın en yaşlı evli çifti: 79 yıldır birlikteler; yaşları toplamı 215
Dünyanın en yaşlı evli çifti: 79 yıldır birlikteler; yaşları toplamı 215

Latin Amerika ülkelerinden Ekvador'da Julio Mora, soğuk bir şubat günü sevdiği adam Waldramina Quinteros ile evlenmek için gizlice ailesinden kaçtı.

Oysa her ikisinin ailesi de evliliği onaylamıyordu.

Ancak aradan geçen 79 yıla rağmen hala birlikteler ve mutlular.

Waldramina Quinteros 110, Julio Mora ise 104 yaşında.

Her ikisinin de bilinçleri açık, sağlıklılar.

Yakınlarına göre, şu sıralar koronavirüs salgını nedeniyle artık büyük aile buluşmaları gerçekleşmediği için biraz depresyona girdiler.

Aslında tarihte daha uzun süreli evlilikler olsa da Guinness Dünya Rekorlar kitabına göre, yaşlarının toplamı 215'i bulan başka bir çift, dünya üzerinde bulunmuyor.

Mora 10 Mart 1910'da, Quinteros 16 Ekim 1915'te dünyaya geldi.

Çift, 7 Şubat 1941'de İspanyollar tarafından Quito'da inşa edilen ilk kilise olan La Iglesia de El Belen'de evlendi.

Yaşlarının toplamı en büyük çift olarak rekor kırdılar

Her ikisi de emekli öğretmen olan çift, Ekvador'un başkenti Quito'da yaşıyor ve ağustos ortasında dünya üzerinde yaşlarının toplamı 215'i bulan en yaşlı çift olarak Guinness sertifikasını aldılar.

Kızları Cecilia, eskisi kadar çevik olmasalar da hem aklı başında hem de aktif olduklarını söylüyor.

Son bir aydır çok üzgün olduklarını dile getiren Cecilia, "Üzgünler ve farklı hareket ediyorlar çünkü büyük aile toplantılarını özlediler." diyor.

Oldukça geniş bir aileye sahip olan Julio-Waldramina çiftinin hayatta kalan 4 çocuğu, 11 torunu, 21 torun çocuğu ve bir de torunlarının torunu bulunuyor.

Bir araya geldiklerinde bu onlarca kişi demek.

Cecilia, "Mart ayından bu yana hiç aile toplantısı yapmadık ama annemin ve babamın buna ihtiyaçları var." sözleriyle aile buluşmalarını çok özlediklerini ifade ediyor.

Yine ona göre babası televizyon seyretmekten ve süt içmekten hoşlanırken annesi tatlı yemeyi ve her sabah gazete okumayı çok seviyor.

Daha önce ABD'nin Teksas eyaletinden Charlotte Henderson ve John Henderson çifti, yaşlarının toplamı 212 yıl 52 gün ile dünya rekorunu ellerinde bulunduruyordu.

 
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