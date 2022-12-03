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Dünyanın en yaşlı kaplumbağası Jonathan 190 yaşında

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1882'den beri St. Helena adasında yaşayan dünyanın en yaşlı kaplumbağası Jonathan'ın 190. yaş günü için üç günlük bir parti organize ediliyor.
Dünyanın en yaşlı kaplumbağası Jonathan 190 yaşında

190. yaşına girmeye hazırlanan Şeyseller kaplumbağası Jonathan, yaşayan en eski kara hayvanı olarak biliniyor.

Dünyanın bilinen en yaşlı kaplumbağası olarak Guinnnes Rekorlar Kitabı’nda yer alan Jonathan’a neslini devam ettirebilmesi için 1991’de bir eş sunuldu. Ancak 26 yıl sonra, partneri Frederica’nın erkek olduğu ortaya çıktığında, neden yavrulamadıkları da belli oldu.

YEREL BİR ÜNLÜ

Aynı zamanda yerel bir ünlü olan Jonathan, yaşadığı adayı cazibe merkezi haline getirmesinin yanı sıra, yerel beş penilik bir madeni paranın arka yüzünde de yer alıyor.

Katarakt nedeniyle kör ve koku alma duyusu olmayan kaplumbağanın kesin doğum tarihi bilinmemekle birlikte, yumurtadan 1832 yılında çıktığı tahmin ediliyor.

Adanın dört bir yanından sakinleri bir araya getiren üç günlük parti, kaplumbağa dostu bir “doğum günü pastası”, özel bir yarışma ve Jonathan’ın hayatı hakkında animasyonlu bir video gibi detaylarla cuma günü valinin evinde gerçekleşecek.

 

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