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Dünyanın en yaşlı köpeği Guinness Rekorlar Kitabı’nda

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ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yaşayan Toy Fox Terrier cinsi 22 yaşındaki Pebbles, 'Dünyanın en yaşlı köpeği' olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
Dünyanın en yaşlı köpeği Guinness Rekorlar Kitabı’nda

Pebbles’ın sahipleri Bobby ve Julie Gregory, medyaya yansıyan “Dünyanın en yaşlı köpeği Keith” haberlerinden sonra Pebbles’ın daha yaşlı olduğunu fark ederek Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurdu.

Çakıl taşı anlamına gelen Pebbles ismindeki Toy Fox Terrier cinsi köpek, 22 yaşında ve 1 kilo 800 gram ağırlığında.

 İnsan yaşıyla 154 yaşına basan Pebbles’ın bir sağlık sorunu da bulunmuyor.

Büyük ırk bir köpek sahiplenmek isteyen çift, Pebbles’a ilk görüşte aşık olduklarını ve hemen sahiplenme işlemlerine başladıklarını söyledi.

Sahipleri, uyandıktan sonra ara sıra huysuzluk yapan Pebbles’ı sevgi dolu bir köpek olarak tanımlıyor.

Sarılmaktan çok hoşlanan Pebbles, uyurken country müzik dinlemeyi ve arka bahçelerinde bulunan palmiye ağacının altında oyun oynamayı da çok seviyor.

Köpeği hakkında konuşan Julie, “Onlara ailenizmiş gibi davranın çünkü öyleler. Onlara mümkün olduğunca mutlu ve pozitif bir çevre, temiz yiyecekler ve uygun sağlık hizmeti verin” dedi.

 

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