Amazon CEO’su ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, geçen hafta ABD’nin başketinti Washington’da yaptığı özel bir toplantıda uzayda kurmak istediği medeniyete ilişkin açıklamalarda bulundu. 56 yaşındaki girişimci, kendi kendini idame ettirebilen uzay kolonilerinde iklim koşullarının hep ideal değerlerde olacağını ve doğal afetlerin görülmeyeceğini belirterek, Güneş sisteminin trilyonlarca insana ev sahipliği yapacağını açıkladı. Bununla birlikte Bezos, uzay medeniyetinin temel amacının Dünya'daki yaşamı korumak olduğunu söyledi.

Jeff Bezos: Uzayda kuracağımız medeniyet trilyonlarca insana ev sahipliği yapacak