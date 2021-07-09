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Dünyanın En Zengin İnsanları Paralarını Nasıl Harcıyor?

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Tarihin en zengin insanı Jeff Bezos kahvaltıda ahtapot ızgara yiyor, Elon Musk ise savaş uçağı aldı. Mark Zuckerberg elektrikli sörf kullanıyor...
Dünyanın En Zengin İnsanları Paralarını Nasıl Harcıyor?

Tarihin en zengin insanı Jeff Bezos kahvaltıda ahtapot ızgara yiyor, Elon Musk ise savaş uçağı aldı. Mark Zuckerberg elektrikli sörf kullanıyor...

Jeff Bezos

211 milyar dolarlık servetiyle tarihin en zengin kişisi olan ABD’li iş insanı Jeff Bezos’un (57) kahvaltıda ahtapot sipariş ettiği söyleniyor.

Bezos’un bir kısmı tekstil müzesi olan Washington DC’deki 25.7 milyon dolarlık mülkü, eyaletteki en büyük ev. Beverly Hills’de de 180 milyon dolara malikâne aldı.

Amazon’un kurucusu, uzay turizm şirketi Blue Origin’e büyük meblağlar yatırıyor. Bu yıl Amazon’dan 2.5 milyar dolarlık hisse satıp parayı Blue Origin’e aktardı.

Bill Gates

30 milyon dolarlık el yazması

128 milyar dolarlık serveti olan ABD’li iş insanı, Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in Washington eyaletinin Medina şehrinde bulunan ve 6132 metrekarelik bir alanı kaplayan malikânesinin içinde yok yok! 63 milyon dolara inşa edilen Xanadu 2.0 adlı ev, 80 bin dolarlık bilgisayar ekranı da dahil olmak üzere ilginç eşyalarla dolu.

65 yaşındaki Bill Gates’in Xanadu 2.0 mülkünde, 1994 yılında açık artırmada 30 milyon dolara satın aldığı 16. yüzyıldan kalma bir Leonardo da Vinci el yazmasını barındıran 2100 metrekarelik kütüphane bulunuyor.

Bernard Arnault

Dünyanın en büyük lüks eşya şirketi LVMH’nin başkanı Fransız iş insanı Bernard Arnault (72) tam 188 milyar dolarlık servete sahip. Arnault’un tam zamanlı ikametgahı, Fransa’nın Bordeaux kentindeki 150 yıllık bir kale. ABD’de Beverly Hills’de de toplam 125 milyon dolar değerinde beş evi var.

Arnault’un, aynı zamanda Johnny Depp ve Katy Perry gibi ünlülere haftalığı 300 bin dolara kiraladığı Bahamalar’da 135 dönümlük inziva yeri olan Indigo Adası var.

Sahip olduğu 150 milyon dolarlık süperyat Symphony, 100 metreden uzun ve konuklarına cam tabanlı bir yüzme havuzu, açık hava sineması ve güneşlenme terasında bir jakuzi sunuyor.

Mark Zuckerberg

Yapay zekâya sahip asistan

127 milyar dolarlık servete sahip olan Facebook’un kurucusu, ABD’li iş insanı Mark Zuckerberg’in 12 bin dolarlık elektrikli sörf tahtasının da bulunduğu ilginç deniz araçları olduğu biliniyor. Evinde müzik çalan, tost yapan “özel yapım yapay zekâlı bir asistan” da yer alıyor.

Elon Musk

Mars’ta şehir kuruyor


167 milyar dolarlık servete sahip ABD’li iş insanı Elon Musk (50) servetini uzay şirketi Space X’e harcıyor. Musk, parasının yarısıyla Dünya’daki sorunların çözümüne yardım etmeyi, diğer yarısıyla da Dünya’ya bir meteor çarpması veya 3. Dünya Savaşı’nın çıkması halinde yaşamın devamını sağlamak için Mars’ta kendi kendini idame ettiren bir şehir kurmayı amaçlıyor.

Lüks bir hayattan geri adım adan Musk, geçen yıl mülklerinin çoğunu satmayı planladığını ve “ev sahibi olmadığını” açıkladı.

Musk’ın hızlı arabalara zaafı var. Garajında 1920 model Ford Model T, 1967 Jaguar E-Type Roadster ve 1 milyon dolara aldığı, 1977 yapımı James Bond filmi ‘Beni Seven Casus’da kullanılan Lotus Esprit adlı ‘denizaltı arabası’ var.

Özel jet yerine ‘Rus Aero L-39 Albatros’ savaş uçağına sahip.

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