Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama gönlü en zengin ülkesiyiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Türkiye'nin dış yardım konusunda dünyada birinci sırada yer aldığını iddia ederek "Dünyanın en zengin ülkesi olduğumuz için değil ama muhakkak dünyanın gönlü en zengin ülkesi olduğumuz için bu böyle"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Türkiye'nin dış yardım konusunda dünyada birinci sırada yer aldığını iddia ederek "Dünyanın en zengin ülkesi olduğumuz için değil ama muhakkak dünyanın gönlü en zengin ülkesi olduğumuz için bu böyle" dedi.

Bilal Erdoğan, TÜGVA Antalya Temsilciliği ve TÜGVA Kıraathanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada Osmanlı İmparatorluğu'nun, kapitalizmin yükselmesi ve Batı'nın güçlenmesiyle ortaya çıkan rüzgarların gerisinde kaldığını ve bu nedenle Osmanlı'nın yıkıldığını, düşmanlarının şimdiki topraklarını sıkıştırdığını öne sürdü.

'DÜNYANIN EN ZENGİN ÜLKESİ DEĞİLİZ AMA GÖNLÜMÜZ ZENGİN'

Bugün Türkiye'nin, dış yardım konusunda dünyada birinci sırada yer aldığını iddia eden Bilal Erdoğan, "Dünyanın en zengin ülkesi olduğumuz için değil ama muhakkak dünyanın gönlü en zengin ülkesi olduğumuz için bu böyle. Ülkeyi bu iddiaya sahip hale getiren yöneticilerimiz başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepsinden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın derdi gençlere çok daha büyük ufukları hazırlayabilmek, sunabilmek. Bunun için gece gündüz çalışıyorlar. Şimdi bize düşen gayret etmek. Yolumuz açık. Bize düşen daha büyük işler üretmek. Daha büyük projelere imza atmak. Dünya çapında işler yapan gençler inşallah TÜGVA çatısının altından çıkacak" diye konuştu.