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Dünyanın en zengini artık Elon Musk değil

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Bernard Arnault'nun serveti 170 milyar doları aşıyor
Dünyanın en zengini artık Elon Musk değil

Tesla'nın piyasa değeri 500 milyar doların altına inerken, patronu Elon Musk da milyarderler sıralamasında ikinci sıraya geriledi. Tesla hisselerinde yaşanan düşüşün ardından dünyanın en zengin insanı Louis Vuitton'un patronu Bernard Arnault oldu.

Tesla hisselerinin değer kaybı sonrası piyasa değerinin 500 milyar doların altını görmesi sonrasında patronu Elon Musk'ın servetinde de gerileme yaşandı.

Bu gelişmenin ardından Musk'ın serveti 163,6 milyar euroya geriledi ve Musk, Bloomberg milyarderler listesinde ikinci sıraya düştü. Musk'ın serveti bir günde 4 milyar dolar gerilerken, 2022 yılında toplam servet kaybı 106 milyar doları aştı.

Bernard Arnault'nun serveti 170 milyar doları aşıyor

Musk'ın gerilemesinin ardından bir süredir yakın takipteki Fransız lüks imparatorluğunun başındaki Bernard Arnault ilk sıraya yerleşti.

Arnault 170 milyar doları aşan servetiyle artık dünyanın en zengin kişisi. Küresel piyasaların para politikasında sıkılaşmanın etkisiyle sert dalgalanmalar yaşadığı yılda Arnault'nun serveti sadece 7 milyar dolar eridi.

Arnault, dünyanın en büyük lüks grubu Louis Vuitton ve şampanya markası Dom Perignon'dan Christian Dior'a kadar 75 markanın patronu konumunda.

Oğluna üst düzey pozisyon verdi

Arnault'un beş çocuğu LVMH'de veya onun markalarından birinde çalışıyor. Kızı Delphine, grubun en büyük markası Louis Vuitton'da ürünlerden sorumlu üst düzey bir yönetici konumunda.

Kanadalı konser piyanisti Helene Mercier ile ikinci evliliğinden olan en küçük oğulları da işin içinde.

Alexandre, yaklaşık iki yıldır Tiffany & Co.'da ürün ve iletişimden sorumlu. Frederic, İsviçreli saat üreticisi Tag Heuer'i yönetirken Jean, Louis Vuitton'da saat kategorisini geliştirmeye çalışıyor.

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