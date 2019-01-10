  • BIST 91.173
  • Altın 225,978
  • Dolar 5,4423
  • Euro 6,2727
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Dünyanın en zengini sıralaması bir boşanma yüzünden değişebilir

»
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve eşi boşanıyor: Dünyanın en pahalı boşanması zenginler listesini değiştirebilir
Dünyanın en zengini sıralaması bir boşanma yüzünden değişebilir

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile yazar eşi MacKenzie Bezos'un 25 yılllık evliliklerini bitirme kararının, dünyanın en zengin kadınları ve erkekleri listelerinde sıralamayı değiştirmesi bekleniyor.

137 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olan Jeff Bezos'un, servetini boşandığı eşiyle yarı yarıya bölüşmesi halinde dünyanın en zengin insanı bir kez daha Microsoft'un kurucusu Bill Gates olacak.

MacKenzie Bezos ise servetin yarısına sahip olursa, kozmetik devi L'Oreal'in kurucusunun torunu Françoise Bettencourt Meyers'i geçerek 68,5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadını haline gelecek.

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'ün Milyarderler Endeksi'ne göre Meyers'in kişisel serveti 45,6, Bill Gates'in serveti ise 93 milyar dolar.

Ayrılma kararlarını dün Twitter'dan "Uzun bir sevgi arayışı ve ayrılık denemesinden sonra boşanmaya ve ortak yaşamımızı dost olarak sürdürmeye karar verdik" diyerek duyuran Bezos çifti servet paylaşımı konusunda yorum yapmadı.

@JeffBezos tarafından yapılan Twitter paylaşımı: Fotoğrafın Telif Hakkı @JeffBezos@JEFFBEZOS

Ancak New York'taki Rower LLC hukuk şirketinden Karin Lundell, ayrı bir düzenleme yapılmadığı taktirde servetin eşit olarak bölüşülmesinin hemen hemen kesin olduğunu söyledi.

25 yıl önce kurulan Amazon, bu hafta başında Microsoft'u geride bırakarak borsada işlem gören en değerli şirket olmuştu.

Bezos çiftiTelif hakkıGETTY IMAGES

'25 yıl sonra ayrılacağımızı bilseydik yine evlenirdik'

54 yaşındaki Jeff Bezos ve 48 yaşındaki MacKenzie Bezos, Twitter'daki açıklamalarında şöyle dedi:

"Birbirimizi bulduğumuz için çok şanslı hissediyoruz ve evli olduğumuz her bil yıl için minnetarız. 25 yıl sonra ayrılacağımızı bilseydik bile hepsini yeniden yapardık. Birlikte, evli bir çift olarak müthiş bir hayatımız oldu ve ebeveyn, arkadaş, yatırım ve proje ortağı olarak birlikte müthiş bir gelecek var önümüzde. Etiketler farklı olsa da bir aile ve iyi dostlar olarak kalacağız."

Çiftin biri evlatlık olmak üzere dört çocukları var.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zehir içiyorlarmış: 43 farklı markanın içme suyu analiz edildi: 'Resmen zehir, duş bile alınmaz10 Ocak 2019 Perşembe 10:57
  • "Ronaldo bir zorba, yalancı ve psikopat. Tecavüz soruşturmasında Kathryn Mayorga'ya yardım edeceğim.10 Ocak 2019 Perşembe 10:54
  • Doğada korkutan görüntü: Binlercesi karaya vurdu!10 Ocak 2019 Perşembe 10:28
  • 'Babam bir pedofil miydi?'10 Ocak 2019 Perşembe 09:21
  • “Miyoplar dünyayı nasıl görüyor?” (VIDEO HABER)09 Ocak 2019 Çarşamba 19:59
  • Yaptıkları olay yaratmıştı! Son halini paylaştı: Kim benim için dua edecek?09 Ocak 2019 Çarşamba 16:13
  • Dere denize akmadı: Cebinde kalan son 1.5 TL ile tek kolon oynadı, 12 milyon kazandı09 Ocak 2019 Çarşamba 15:47
  • "Kadınlara neden penis fotoğrafımı yolladım?"09 Ocak 2019 Çarşamba 15:35
  • Salyangoz George yasa boğdu09 Ocak 2019 Çarşamba 15:07
  • Murat Dağı'nda yılkı atlarının yem mücadelesi09 Ocak 2019 Çarşamba 15:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti