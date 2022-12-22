Dünyanın en zenginleri, baz istasyonu kavgasına tutuştu

Dünyanın en zengin isimlerinin malikanelerinin bulunduğu New York’un Bedford bölgesinde ünlü oyuncu Richard Gere’in arazisine kurmak istediği baz istasyonu büyük kriz çıkardı, Hollywood yıldızları ve ultra zenginler ayağa kalktı.

Hollywood yıldızı Richard Gere, New York'taki arazisine baz istasyonu yaptırmak isteyince komşusu olan diğer ünlü yıldızları ve ultra zenginleri karşısına aldı.

Gere, milyonlarca dolar değerinde malikanelerin bulunduğu New York’un Bedford bölgesinde sahip olduğu otelin arazisine 40 metrelik bir baz istasyonu dikme planını duyurunca ortalık karıştı. Ünlü oyuncu, bölgedeki hizmet kalitesini artırmak için bu adımı atacağını söyledi, ancak tepkilerin arkası kesilmedi.

Bölgede yaşayan çok sayıda tanınmış isim, manzaralarını kapatacağını söyleyerek baz istasyonu planına itiraz etti. Gere'in bölgedeki komşuları arasında Matt Damon, Blake Lively-Ryan Reynolds çifti, Ralph Lauren ve George Soros da bulunuyor.

Ünlü yıldız Jerry Seinfeld’in oyuncu kız kardeşi ve menajeri Carolyn Liebling, dev kulenin arka bahçesini işgal edeceğini ve manzarasının tamamen bozacağını belirterek tepkilere öncülük eden isim oldu.

BAZ İSTASYONU KRİZİ BİR SÜREDİR DEVAM EDİYOR

73 yaşındaki Richard Gere'in kendi otelindeki Michelin yıldızlı restoranın şefi Roxanne Spruance da plana karşı çıkarak bunun arazinin cazibesini kötü etkileyeceğini söyledi. Spruance, Gere ve ortaklarının otel arazisini genişletme planlarını kabul ettirmek için de baz istasyonuna yeşil ışık yaktığını savundu.

Baz istasyonunun yeriyle ilgili tartışmalar daha önce de bölgede tartışma yaratmıştı .Bedford Planlama Kurulu daha önce istasyonun kurulması planlarını veto edince telekomünikasyon şirketi geçen sene konuyu mahkemeye taşımıştı.