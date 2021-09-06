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Dünyanın en zor ameliyatı: Bebeklerin kafalarını ayırdılar

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İsrail, milyonda bir gerçekleşen bir ameliyata tanıklık etti.
Dünyanın en zor ameliyatı: Bebeklerin kafalarını ayırdılar

İsrail, milyonda bir gerçekleşen bir ameliyata tanıklık etti.

Kafalarının arkasından birbirlerine yapışık olarak dünyaya gelen ikiz kız bebekler, nadir gerçekleşen bir ameliyatla birbirlerinden ayrıldı. Beersheba kentindeki Soroka Tıp Merkezinde geçen hafta yapılan 12 saatlik operasyon sonucu mutlu sona ulaşıldı.

AYLAR SÜREN HAZIRLIK SÜRECİ

Doktorlar, bu ameliyat öncesi aylarca hazırlık sürecinden geçti.

Operasyona, İsrail’den ve tüm dünyadan onlarca uzman katıldı.

İsmi açıklanmayan kız bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastanenin plastik cerrahi bölümünün başkanı Eldad Silberstein, İsrail’in Channel 12 televizyonuna verdiği demeçte, “Onlar tek başlarına nefes alabiliyor ve artık tek başlarına yemek yiyebiliyorlar” dedi.

İSRAİL’DE BİR İLK

Dünya çapında sadece 20 kez gerçekleştirilen operasyon, İsrail’de ilk kez gerçekleştiriliyor.

Ameliyattan aylar önce, şişirilebilir silikon torbalar kafalarına yerleştirildi ve cildi germek için periyodik olarak genişletildi. Daha sonra ise bu silikonlar, kafataslarına uygun hale getirilerek ikiz bebeklere yerleştirildi.

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