Dünyanın farklı kültürlerinden sıradışı okul manzaraları

Dünyada birçok kültür birlikte yaşamakta, her kültürün benzerlikleri olduğu gibi farklılıkları da fazlaca dikkat çekiyor. İşte dünyanın farklı kültürlerindeki okullar ve eğitim sistemleri...

Okullar genel olarak eğitim öğretim amacına hizmet eder, tüm okullar benzer doğrultuda hedeflere sahip olsa da kültürel farklılıklar çok ilginç manzaralara yol açıyor.

HİNDİSTAN

Hindistan’ın bazı bölgelerinde gelişmiş eğitim kurumları bulunsa da bazı bölgelerdeki şartlar son derece kötü. Aşağıdaki fotoğrafta bir sınav sırasında öğrencilere yardım etmek için camlara tırmanmış olan veliler gözükmekte.

Hindistan’dan yansıyan başka bir fotoğrafta eğitim gönüllülerinin yoksul çocuklar için ücretsiz verdiği eğitim gözüküyor. Bu eğitimi enteresan kılan durum ise eğitimin köprü altında yapılması.

ENDONEZYA

Endonezya’daki bu yarısı kopuk köprü bölge öğrencileri için sürekli geçilmesi gereken bir okul yolu.

FİLİPİN ADALARI

Filipin Adaları’nda da okula gidiş yolunda zorluklar yaşanıyor, 3 çocuğun okula gitmek için nehrin üzerinden oldukça tehlikeli şekilde geçtiği bu kare ilgi çekiyor.

NEPAL

Nepal’de açık havada yapılan eğitimin ne kadar motive edici olduğu tartışılmaz.

KUZEY KORE

Kuzey Kore’de uzun süredir devam eden Anti-Amerikan eğitim sistemi Kuzey Kore’de öğrencilere fotoğraftaki gibi eğitimler verilmesine neden oluyor.

İSVEÇ

İsveç’te sosyal hayatın huzuru okullara ve eğitim sistemine de yansımış durumda.