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Dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkan monolitlerin sırrı çözüldü

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Dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkan monolitlerin sırrı çözüldü
Dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkan monolitlerin sırrı çözüldü

Son günlerde dünyanın farklı yerlerinden ortaya çıkan ve bir görünüp bir kaybolan monolitlerin üzerindeki gizem perdesi kalktı.

 

İlk olarak kasım ortasında ABD'nin Utah eyaletindeki bir çölde, daha sonra da Romanya, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde görülen monolitlerin arkasında Netflix olduğu ortaya çıktı. 

Bulunduğu günden bu yana uzaylılarla ilişkilendirilen ve çeşitli komplo teorilerine konu olan parlak metal monolitlerin, dijital içerik platformu Netflix için hazırlanan bir komedi şovunun parçası olarak dikildikleri anlaşıldı. 

Konuyla ilgili YouTube'a yüklenen "Neden tüm dünyada monolitler yaptım?" başlıklı videoda, monolitlerin dünyanın çeşitli yerlerine dikilmesinin sebebinin, Netflix’te yayınlanacak 'Teyze Donna'nın Büyük Eski Eğlence Evi' adlı komedi şovu tanıtımı olduğu ifade edildi.

Monolitlerin, videoyu çeken Avustralyalı şakacılar Mark Samual Bonanno, Broden Kelly ve Zachary Ruane tarafından üretildiği öğrenildi. 

Videoda bir monolitin yapımı ve Avusturalya'ya dikilme anlarına ilişkin görüntüler yer aldı.

Bir görünüp bir kaybolmuşlardı: 'Bu uzaylıları gören olduysa lütfen iletişime geçsin'

Monolitlere, Kasım ve Aralık ayı boyunca çeşitli zamanlarda ABD’nin Utah ve Kaliforniya eyaletlerinde, Romanya'da, Kolombiya'da, İngiltere'de ve Hollanda'da farklı boyut ve renklerde rastlanmıştı. Monolitler daha sonra tek tek ortadan kaybolmuştu. 

 

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