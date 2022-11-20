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Dünyanın gözü 1 ay Katar'da! Heyecan başlıyor

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Tüm futbolseverlerin dört yılda bir heyecanla beklediği Dünya Kupası'nın ilk düdüğü bu kez Katar'da çalacak. Açılış maçında ev sahibi ülke ile Ekvador karşılaşacak.
Dünyanın gözü 1 ay Katar'da! Heyecan başlıyor

2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılış maçında bu akşam ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı’nda oynanacak A Grubu müsabakası, saat 19.00’da başlayacak. TRT 1’den canlı yayımlanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda VAR hakemi olarak görev yapan Orsato, turnuvada ilk kez düdük çalacak. Mücadelede 46 yaşındaki hakemin yardımcılıklarını vatandaşları Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Romanya’dan Istvan Kovacs yapacak.

Dünya Kupası’nda ilk kez sahne alacak Katar, sürpriz yapmaya çalışacak. Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. kez mücadele edecek Ekvador ise 3 puan almayı hedefleyecek.

A Grubu’nun diğer maçında ise 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile Senegal kozlarını paylaşacak.

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