Dünyanın gözü kulağı burada: Putin 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da referandum yapılan 4 bölgenin ilhakını resmen duyurdu. Putin, "Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson halkı kararını verdi." ifadelerinde bulunurken, "Rusya'nın artık dört yeni bölgesi var"dedi.

Dünyanın gözü kulağı bugün Moskova’dan gelen haberlere çevrildi. Rusya, Ukrayna'daki dört bölgenin referandumda aldığı “Rusya’ya bağlanma” kararını bugün törenle resmen ilan etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna’da ele geçirdiği bölgelerin Rusya’ya katılımını resmen onayladı, yapılan törenle anlaşma imzalandı.

Putin, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson’un Rusya’ya resmi katılımını ‘Dört yeni bölge kararını vermiştir. Bu görüldüğü üzere milyonların tercihidir. Bu onların hakkıdır. Rusya’nın artık dört yeni bölgesi var” sözleriyle açıkladı. Putin, BM’nin birinci maddesine atıfta bulunarak, ‘İnsanlar kendi tayin haklarını kullandı.’ dedi.

Bu açıklama ve tören ile Ukrayna’nın yüzde 15’i fiilen 7 aydan uzun süredir ülkedeki işgali sürdüren Rusya’nın kontrolüne geçmiş sayılacak.

Rusya’nın ilhak ettiği dört bölge

‘BU YOLDAN GERİ DÖNÜŞ YOK’

Rus lider, ‘Kiev yönetimi bu bölgelerdeki halkın tercihlerine saygı duymak zorundadır. Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson’daki insanlar bizim insanlarımızdır. Ne Batı ne de Ukrayna Rusya Federasyonu’nun birliğini bozamayacaktır.” dedi.

Putin, ‘Halk bir karar verdi ve bu yoldan geri dönüş yoktur.” ifadelerinde bulundu. Rus lider, sözlerine, “Kendi vatandaşlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bu dört kentte yıkılan her yer, hastaneler, okullar, iş yerleri yeniden yapılacak. Elbette güvenlik tedbirlerimizi artıracağız.” ifadeleriyle devam etti.

Rus lider, “Buradaki sandık görevlilerini korkuttular, insanları tehdit ettiler ancak insanlar korkmadan iradesini gösterdi. Herkesin bunu hatırlamasını istiyorum .Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson’daki insanlar sonsuza kadar bizim vatandaşımız olmuştur. Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson halkının geleceğini tartışmayacağız.” dedi.

BATI’YA SERT SÖZLER

Putin, Rusya'ya katacakları bölgeleri müzakere konusu etmeyeceklerini belirterek, “Kiev yönetimini, askeri eylemleri durdurmaya ve müzakere masasına oturmaya çağırıyoruz” dedi, ‘askeri operasyonlarda’ yer alanlara ve ailelerine de teşekkür etti.

Rus lider Batı’ya da çok sert ifadelerde bulundu. Avrupa ve ABD’yi hedef alan Putin, “Batı ellerindeki tüm imkanlarla bize ait bir ülkeyi elimizden almaya çalıştı. . Batı’ya asla boyun eğmeyeceğiz. Biz Rusya olarak çökmedik, ayaktayız, her zaman gibi gibi dimdik ayaktayız. Bu sebeple Rusya’nın egemenliğini yıkmaya çalışıyorlar. ABD’nin tüm ülkelerin özgürlüğünü elinden almak dışında bir hedefi yok. Bazı ülkeler korku ve baskı altına alınıyor. Tek istedikleri tüm dünyadan çıkar sağlamak. Bu savaşın sebebi de Batı’nın Rusya’nın özgür olmasını istememesi. Bizim koloni gibi onlara köle olmamızı istiyorlar.” dedi.

Putin, “Bizim iyi olmamız onlar için bir tehdit. Düşmanlarımız yaptıklarının sonucu olmayacağını düşünüyor. Biz halkımızı korumaya devam edeceğiz. Küresel anlaşmalara artık saygı gösterilmiyor. Bizi aptal sanıyorlar, bizi aptal yerine koymak istiyorlar. Binlerce yıllık Rusya medenizyeti asla başka birine boyun eğmeyecektir.

UKRAYNA İLE TAHIL ANLAŞMASI

Ukrayna ile varılan anlaşma kapsamında, tahıl ihracatına da değinen Putin, “Buradan çıkan tahıllar fakir ülkelere gidiyor diyorlar ama yalan. Sadece yüzde 5’i bile buraya gitmiyor. Bunlar Batı’nın kendini rasyanolize etmesi için söylenen sözler.” dedi.

Törende Putin’e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov’un da yer aldığı görüldü.

Luhansk ve Donetsk’i kapsayan Donbas bölgesinde, ayrılıkçı güçler ve Ukrayna arasındaki çatışmalar 2014’ten beri sürüyor. Rus işgali öncesi 6 milyon nüfusa ev sahipliği yapan bölge, ağır sanayi ve tarım altyapısıyla da stratejik öneme sahip.

Öte yandan, Rus basını çok sayıda kişinin, Kızıl Meydan’a yerleştirilen dev ekranlarda töreni izlediğini yazdı.