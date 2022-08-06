  • BIST 2.750,49
  • Altın 1022.045
  • Dolar 17.9115
  • Euro 18.2353
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAArı sokmalarına dikkat!

Dünyanın gündemine oturan çocuktan acı haber… 12 yaşındaki Archie’nın yaşam desteği kesildi

» »
İngiltere'nin günlerdir konuştuğu 12 yaşındaki Archie Battersbee, hayatını kaybetti.
Dünyanın gündemine oturan çocuktan acı haber… 12 yaşındaki Archie’nın yaşam desteği kesildi

Nisan ayından bu yana komada olan Archie, annesi tarafından başında iple baygın hale bulunmuştu.

Aile istediği sonucu alamadı
Yaşam destek ünitesine bağlı şekilde yaşayan çocuğun ailesi, Archie için İngiltere mahkemeleri ve  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) lehte karar alamadı.

Yaşam desteği kapatıldıktan sonra hayatını kaybetti
Son olarak ailenin, evlatlarını hastaneden bakımevine götürme talebi reddedilmişti. Beynin hasar oluşan Archie, yaşam desteği kapatıldıktan sonra, yerel saatle 12.15'te hayatını kaybetti.

Annesi Hollie Dance, hastanenin önünde yaptığı açıklamada, "dünyanın en gururlu annesi" olduğunu söyledi.

Türkiye'den Archie için tedavi önerisi
Archie'nin "çok güzel küçük bir çocuk olduğunu ve sonuna kadar savaştığını" söyleyen Hollie, "Onun annesi olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Yaşam savaşını kaybeden çocuğun annesi, Türkiye'den doktoların kendisine ulaştığını ve tedavi önerisinde bulunduğunu söylemişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere, Archie’yi konuşuyor: Saatler içerisinde destek ünitesi kapatılacak, Türkiye’ye taşınması gündemde03 Ağustos 2022 Çarşamba 18:04
  • Prens Charles’ın vakfı, Usame Bin Ladin’in ailesinden bağış almış31 Temmuz 2022 Pazar 16:16
  • İstifa kararı alan Boris Johnson’dan görkemli düğün töreni31 Temmuz 2022 Pazar 10:45
  • İngiltere’de demir yolu çalışanları grevde30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:14
  • İngiltere’den Lavrov’un Afrika gezisine tepki27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:58
  • FT’den Hunutlu Termik Santrali yorumu: Erdoğan’ın sözüyle çelişiyor27 Temmuz 2022 Çarşamba 14:44
  • Sunak ve Truss’ın canlı yayındaki tartışması sırasında sunucu bayıldı27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:40
  • İngiltere’den Rusya’ya yaptırım26 Temmuz 2022 Salı 21:52
  • İngiltere’de sağlık çalışanı açığı büyüyor25 Temmuz 2022 Pazartesi 20:05
  • İstifa eden Boris Johnson’ın silahlı fotoğrafları espri konusu oldu24 Temmuz 2022 Pazar 10:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti