  • BIST 9761.85
  • Altın 2730.77
  • Dolar 33.9995
  • Euro 37.8331
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKA“Bladan’dan Batum’a” kitabının tanıtımı Merkez Lefkoşa’da yapıldı

Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı, Türkiye de dahil 7 ülkede denenmeye başlıyor

» »
BNT116 olarak bilinen aşının ilk faz denemeleri toplamda 130 hasta üzerinde yapılacak.
Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı, Türkiye de dahil 7 ülkede denenmeye başlıyor

BNT116 olarak bilinen aşının ilk faz denemeleri toplamda 130 hasta üzerinde yapılacak.

Prof. Dr. Uğur Şahin'in CEO'luğunu yaptığı Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech firması tarafından üretilen ve BNT116 olarak bilinen dünyanın ilk akciğer kanser aşısının ilk faz denemeleri, Türkiye de dahil olmak üzere toplamda 7 ülkede başlatıldı.

Cuma günü yapılan açıklamaya göre ilk klinik denemeler, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Macaristan, Polonya, İspanya ve Türkiye dahil olmak üzere yedi ülkede 34 araştırma merkezinde gerçekleştirilecek.

Aşının ilk fazının 7 ülkeden toplamda 130 hasta üzerinde yapılması planlanıyor. The Guardian'ın haberine göre bu hastalardan 20'sinin İngiltere'den olacağı belirtildi.

BioNTech'in geliştirdiği aşı, akciğer kanserinde en çok görülen tür olan küçük hücreli olmayan akciğer kanserini tedavi etmek üzere tasarlandı.

Bu aşıda COVID-19 aşısında da olduğu gibi sentetik RNA moleküllerini insan hücrelerine transfer eden mRNA modeli kullanılıyor.

Tümör belirteçlerini bağışıklık sistemine transfer edilmesini sağlayan aşı, kanser hücreleriyle savaşması için vücudu hazırlıyor.

The Guardian'ın haberine göre 67 yaşındaki Janusz Racz, Birleşik Krallık'ta aşıyı yaptıran ilk kişi oldu. Mayıs ayında akciğer kanseri teşhisi konulan Racz, kısa süre sonra kemoterapi ve radyoterapiye başlamıştı.

Yapay zeka alanında uzmanlaşan bir bilim insanı olan ve mesleğinin denemede yer alması için kendisine ilham verdiğini söyleyen Racz, “Ben de bir bilim insanıyım ve bilimin ve özellikle de tıbbın ilerlemesinin insanların bu tür araştırmalara katılmayı kabul etmelerinde yattığını anlıyorum” dedi.

Racz, “Bu benim için çok faydalı olacak, çünkü diğer hastalar için mevcut olmayan ve kanserden kurtulmama yardımcı olabilecek yeni bir metodoloji. Ayrıca, bu yeni metodoloji için kavram kanıtı sağlayabilecek ekibin bir parçası olabilirim ve dünya çapında ne kadar hızlı uygulanırsa, o kadar çok insan kurtulacaktır” dedi.

Racz, Salı günü İngiltere'nin Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Klinik Araştırma Tesisinde 30 dakika boyunca beş dakika arayla altı ardışık enjeksiyon aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın en güncel verisi 2018 yılına ait. Bakanlığın bu rakamlarına göre Türkiye'de 2018 yılında 30.078 kişiye akciğer kanseri teşhisi konuldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • CTP Sağlık Komitesi’nden M çiçeği virüsüne karşı acil hazırlık çağrısı20 Ağustos 2024 Salı 11:37
  • 4 soruda maymun çiçeği salgını: En tehlikeli varyant19 Ağustos 2024 Pazartesi 15:04
  • Kulak çınlaması tehlikeli mi?18 Ağustos 2024 Pazar 16:56
  • DSÖ: Maymun çiçeği virüsü eskisinden daha hızlı yayılıyor16 Ağustos 2024 Cuma 21:55
  • DSÖ'den maymun çiçeği çağrısı16 Ağustos 2024 Cuma 12:42
  • DSÖ: Maymun çiçeği uluslararası önem arz eden bir halk sağlığı acil durumu oluşturuyor15 Ağustos 2024 Perşembe 19:04
  • Diş çürükleri sadece ağız içi bir sorun değil!14 Ağustos 2024 Çarşamba 11:09
  • Maymun çiçeği nedir ve nasıl yayılır?13 Ağustos 2024 Salı 20:29
  • Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Işıl inan Erdoğan: Bebeği beslediniz, hemen yatırmayın…12 Ağustos 2024 Pazartesi 21:34
  • Sahte güneş gözlükleri göz sağlığını tehdit ediyor12 Ağustos 2024 Pazartesi 19:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti