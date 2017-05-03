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Dünyanın ilk dolar trilyoneri kim olacak?

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Dünyanın ilk dolar trilyoneri kim olacak?
Dünyanın ilk trilyoneri olması beklenen Gates servetini hayır işlerine harcıyor. Rakibi Bezos ise arkasından sağlam adımlarla gelirken hayır işlemede Gates kadar istekli gözükmüyor.

Dünyanın ilk trilyoneri kim olacak? Oklar 87 milyar dolarlık servetiyle Microsoft’un kurucusu Bill Gates’i gösterse de Amazon’un patronu Jeff Bezos’un serveti geçen hafta 80 milyar doları geçti. Oxfam’ın raporuna göre önümüzdeki 25 sene içinde ilk dolar trilyonerini çıkaracak ve bu isim Bill Gates olacak.

SERVETİNİN YÜZDE 33’ÜNÜ BAĞIŞLADI

Dünyanın en zengin insanı Bill Gates son yıllarda aktif olarak Microsoft’un başında bulunmuyor. Gates kendini hayır işlerine vermiş durumda. Forbes’un en çok bağış yapan kişileri topladığı 2015 Giver listesine göre Gates 2015 yılına kadar servetinin yüzde 41’ini bağışladı. Gates 32.91 milyar dolar bağışlarken sadece 2015 yılında 1.5 milyar dolarlık parayı hayır işlerine yatırdı.

YILIN İNSANI SEÇİLDİ

Gates 2000 yılında kendisi ve eşi adına Bill ve Melinda Gates Vakfı’nı kurdu. Sağlık ve yolsulluk alanında çalışmalar yapan vakıfın en büyük destekçilerinden biri ise dünyanın en zengin 4. adamı Warren Buffett. Vakıftaki çalışmaları sebebiyle Bill ve Melinda Gates çifti U2 grubunun solisti Bono ile birlikte Time dergisi tarafından yılın insanı seçildi.

BEZOS AİLE VAKFI KURDU

Bezos’un ismi hayır işleriyle çok anılmıyor. Washington Post gazetesini satın almasıyla daha da ünlenen milyarderin ailesi adına kurduğu Bezos Aile Vakfı yetenekli gençlerin eğitimine katkıda bulunuyor.

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