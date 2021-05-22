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Dünyanın ilk geniş kapsamlı üçüncü doz corona virüs aşısı denemeleri başladı: 7 farklı aşının kombinasyonları denecek

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Tarihin en büyük aşılama kampanyası kapsamında şimdiye kadar aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 176 ülkede 1,54 milyar doz aşı uygulandı.
Dünyanın ilk geniş kapsamlı üçüncü doz corona virüs aşısı denemeleri başladı: 7 farklı aşının kombinasyonları denecek

19,3 MİLYON STERLİN KAYNAK AYRILDI

İngiltere’de Sağlık Bakanı Matt Hancock, binlerce gönüllünün bugün başlatılan yeni bir klinik denemede güçlendirici bir Covid-19 aşısı alacağını duyurdu.Southampton Üniversitesi ve NHS Foundation Trust tarafından yönetilen, aynı zamanda Aşı Görev Gücü aracılığıyla 19,3 milyon sterlinlik (yaklaşık 230 milyon) hükümet finansmanı ile desteklenen Cov-Boost çalışması, yedi farklı aşıyı deneyecek ve dünyada üçüncü bir aşının etkisine ilişkin hayati veriler sağlayan ilk kapsamlı  çalışma olacak.

İngiltere’nin üçüncü doz çalışması, ülke genelindeki NIHR destekli 16 tesiste ve ayrıca Galler Sağlık ve Bakım Araştırmaları ile  NHS’nin İskoçya’daki hastanelerinde gerçekleşecek. Bununla birlikte, araştırmanın toplam 2 bin 886 gönüllüyü içereceği ve katılımcıların Haziran başından itibaren aşılanmaya başlayacağı ifade edildi. 

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BELİRLİ ARALIKLARLA BAĞIŞIKLIK TEPKİLERİ ÖLÇÜLECEK

Ayrıca, tüm katılımcıların çalışma boyunca üçüncü dozun yan etkileri açısından inceleneceği  ve 28, 84, 308 ve 365. günlerde bağışıklık tepkilerini ölçmek için kan tahlili yapılacağı belirtildi.

7 FARKLI AŞI DENENECEK

Hancock, klinik denemelerde iki doz corona virüs aşısı yaptıran gönüllere son aşılanma tarihlerinin 10-12 hafta ardından güçlendirici aşının uygulanacağını açıkladı. Bu kapsamda yedi farklı corona virüs aşısı denecek. Her gönüllüye bir doz güçlendirici aşı uygulanırken, bazılarına önceden oldukları aşıdan farklı markaların aşıları verilecek

Söz konusu yedi aşı ise şu şekilde açıklandı: Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva, Janssen ve Curevac. Çalışmada ayrıca güçlendirici aşı almayan bir kontrol grubu da yer alacak.

Diğer taraftan, çalışmanın ilk bulgularının Eylül ayında açıklanacağı düşünülüyor. Hancock, çalışmanın ilk sonuçlarının İngiltere’nin en savunmasız bölgelerine kış dönemi boyunca mümkün olan en güçlü korumanın verilmesini sağlayacağını söyledi. 

Bununla birlikte, Sağlık Bakanı 2021 G7 Sağlık Bakanları Toplantısı’nın 3-4 Haziran tarihlerinde Oxford Üniversitesi'nde yapılacağını duyurdu. 

Öte yandan, araştırmaya liderlik eden bilim insanları çok çeşitli hastalık geçmişine sahip ve etnik azınlıklardan bireylerin katılmak için başvurmaları teşvik ediyor.

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