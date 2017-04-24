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Dünyanın ilk modüler uyku maskesi

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Dünyanın ilk modüler uyku maskesi
Yolculuklarda uyku için en ideal karanlık ortamı yakalamak zor ama bu maske size yüzde 100 karanlık ve rahatlık sağlıyor.

Hafif uyuyan biri misiniz? Geceleri çalışıp gündüz uyuyor musunuz? Sık seyahat ediyor musunuz? O zaman mutlaka bir uyku maskesi kullanıyor olmalısınız. Uyku maskeleri gündüz bile karanlık sağladıkları için çok pratikler ama ciddi bir problemleri var. Çoğu uyku maskesi genel kullanıma uygun üretildikleri için ya rahatsızlar veya tam karanlık sağlamıyorlar.

 ‘Dünyanın ilk modüler uyku maskesi' olarak lanse edilen Manta Sleep Mask ise bu iki soruna da çözüm getiriyor. Manta'nın gözlerinizi kapatan bölümleri, burun ve göz aralığına göre ayarlanabiliyor. Ayrıca gözkapaklarına denk düşen kısmı çukur olduğu için baskı yapıp rahatsız da etmiyor. Geniş çerçeveli ve hava geçirgen yumuşak kenarları hem sıkmıyor, hem de uyku için ideal olan tam karanlık ortamı sağlıyor.

Maksimum rahatlık için ince ayrıntılar da unutulmamış. Manta Sleep Mask'in kafa bantının arkasında kaymayı önleyici jel parçalar bulunuyor, yani yatakta dönseniz bile kafanızdan çıkmıyor. Kilit mekanizması ise saçlara yapışmayan mikro Vecro malzemeden üretilmiş. Ürünün tasarımcıları 30 gram ağırlığındaki Manta'nın tüm yüz şekillerine yüzde 99 oranla uyduğunu ve kullanıcıya yüzde 100 karanlık ortam sunduğunu iddia ediyorlar.

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