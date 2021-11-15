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SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Dünyanın ilk solunabilir Covid aşısı

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Dünyanın ilk solunabilir yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı Çin'de geliştirildi. Solunabilir aşı, serum etkisi yapan bir soluma aygıtı aracılığıyla uygulanıyor.
Dünyanın ilk solunabilir Covid aşısı

 

Aşının en büyük avantajı eğitimli personele ihtiyaç duymadan tek kullanımlık cihazlarla uygulanabilmesi...

 

Salgının çıkış noktası olan Çin, dünyanın ilk solunabilir Covid-19 aşısınu geliştirdi. Solunabilir aşının klinik araştırmaları Eylül 2020'de başlamıştı. Süreç askeri tıp enstitüsü ve Wuhan Üniversitesi Hastanesinden araştırmacılar tarafından ortaklaşa yürütüldü. Faz 2 denemelerinin ilk sonuçlara ulaşmasının ardından aşı Haikou kentindeki sağlık fuarında tanıtıldı.

 

TEK KULLANIMLIK

Solunabilir aşı, serum etkisi yapan bir soluma aygıtı aracılığıyla uygulanıyor. Aşının en büyük avantajı eğitimli personele ihtiyaç duymadan tek kullanımlık cihazlarla uygulanabilmesi.

Çin'in Sinopharm ve Sinovac şirketleri tarafından geliştirilen iki Covid-19 aşısı daha bulunuyor.

 

Habertürk.

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