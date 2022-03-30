  • BIST 2.230,15
  • Altın 910.394
  • Dolar 14.6499
  • Euro 16.3153
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Dünyanın İlk Uzay Oteli 2027’de Açılacak

»
Yaklaşık üç yıl önce başlayan çalışmalar devam ederken yolcu gemisi tarzı otelin ne zaman açılacağı duyuruldu.
Dünyanın İlk Uzay Oteli 2027’de Açılacak

Elon Musk, Mars’ta koloni kurmaya çalışırken, Jeff Bezos ve Richard Branson uzay turizmi için adımlar atarken bir haber de dünya dışı otel için geldi: Fütürist bir vakıf olan Gateway Foundation daha önce duyurduğu dünya dışı otel için tarih verdi ve 2027’de otelin açılacağını duyurdu.

Gateway Foundation’a göre, konaklama yeri Dünya atmosferinin üzerinde yüzecekti. 2019’da planlar başladığında, proje Von Braun İstasyonu olarak adlandırıldı.

O zamandan beri fütürist otel, Voyager İstasyonu olarak adlandırıldı ve Orbital Assembly Corporation tarafından inşa ediliyor.

Gateway Foundation’da kıdemli tasarım mimarı Tim Alatorre CNN’e şunları söyledi: “Dünyada yapamayacağınız şeyleri yapabileceğiniz gerçeğini vurgulayacak bir dizi farklı rekreasyon etkinliğimiz ve oyunumuz olacak. Ağırlıksızlık ve azaltılmış yerçekimi nedeniyle, daha yükseğe zıplayabilecek, bir şeyleri kaldırabilecek, Dünya’da yapamadığınız şekillerde koşabileceksiniz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Black Mirror Dizisi Gerçek Oluyor: 2045’te Yapay Bedenler Geliyor29 Mart 2022 Salı 23:15
  • Japon Girişimi Metaverse’e Gerçek Fiziksel Acı Getirmek İstiyor28 Mart 2022 Pazartesi 23:56
  • Ukraynalı Göçmenlere Yönelik Uygulama Seks Ticareti ve İnsan Kaçakçılığı Endişelerini Artırdı28 Mart 2022 Pazartesi 23:19
  • iPhone 14 ile İlgili İlk İddialar28 Mart 2022 Pazartesi 22:13
  • BTHK: 60 GHz Frekans Bandı Geçici Süreliğine Serbest Bırakılıyor28 Mart 2022 Pazartesi 11:32
  • Elon Musk Twitter’ı Hedef Aldı: Yeni Bir Platform mu Kuracak27 Mart 2022 Pazar 13:45
  • Ünlü Şarkıcı Madonna’dan NFT’ye Dev Yatırım: ‘Sıkılmış Maymun’a 570 bin Dolar Ödedi26 Mart 2022 Cumartesi 11:23
  • Solar Orbiter uydusu Güneş’in yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekti25 Mart 2022 Cuma 22:00
  • SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatacağı yeni uzay aracına 'özgürlük' adını verdi25 Mart 2022 Cuma 21:45
  • Instagram kronolojik akışı geri getirdi25 Mart 2022 Cuma 20:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti