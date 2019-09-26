Dünyanın ilk vajina müzesi, Londra'da açılıyor! Bakın amaç ne
Londra'da açılacak olan dünyanın ilk vajina müzesi, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Müzenin kurucusu Florence Schechter yaptığı açıklamada, İzlanda'da bir penis müzesi olduğunu ancak dünyanın hiçbir yerinde vajina müzesi olmadığını fark ettikten sonra çalışmalara başladığını söyledi.
Londra'da dünyanın ilk vajina müzesi açılacak. Ön yargıları yıkmayı amaçlayan müze, ziyaretçilerine jinekolojik araştırmalar ışığında bilgiler sunacak.
26 Eylül 2019 Perşembe 20:02
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