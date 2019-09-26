Londra'da açılacak olan dünyanın ilk vajina müzesi, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Müzenin kurucusu Florence Schechter yaptığı açıklamada, İzlanda'da bir penis müzesi olduğunu ancak dünyanın hiçbir yerinde vajina müzesi olmadığını fark ettikten sonra çalışmalara başladığını söyledi.