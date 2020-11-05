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Dünyanın ilk ‘yuvarlanabilir’ akıllı telefonu: ‘Project B’

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Güney Koreli teknoloji markası LG, dünyanın ilk yuvarlanabilir akıllı telefonunu geliştirdi. Yeni teknoloji, cihazın bir kağıt gibi katlanabilmesini sağlıyor.
Dünyanın ilk ‘yuvarlanabilir’ akıllı telefonu: ‘Project B’

Bir kağıt gibi sarılabilir akıllı bir telefon teknolojisi artık çok yakın. Güney Koreli teknoloji devi LG, Mart 2021 yılında dünyanın ilk yuvarlanabilir akıllı telefonunu satışa sunmayı planlıyor. Yeni telefon, ana gövdeden açılan, genişletebilir bir ekrana sahip olacak. 

LG, Eylül ayında yayınlanan bir duyuru videosunda, ‘Project B’ olarak bu cihaz hakkında bilgi verdi. Yayınlanan videoda cihazın kısa bir görüntüsü de var. Videoda, görsel olarak kullanıcıları memnun edecek büyük bir ekran teknolojisine sahip olduğu vurgulanıyor.

ESNEK EKRAN PATENTİ ALMIŞTI

LG, 2020 yılının ilk günlerinde esnek ekranLı akıllı telefon patenti almıştı. Şirket daha öncesinde ise telefonun 2000 adede kadar test sürümünü ürettiğini bildirmişti. Kore merkezli yayın kuruluşu Elec, katlanabilir akıllı telefonun, LG’nin “Rainbow” olarak bilinen yeni, standart formatlı bir akıllı telefonunu piyasaya sürmesinin ardından Mart ayında satışa sunulacağını bildirdi.

Şirket daha öncesinde de daha fazla müşteri çekebilmek için alışılmışın dışında telefon tasarımlarıyla adeta “kumar” oynadı. LG, rakipleri Samsung ve Huawei gibi katlanılabilir telefon tasarımı yerine yuvarlanabilir bir model üzerinde çalıştı. Samsung 2020’nin ilk aylarında Z Fold adlı katlanılabilir telefonlarını satışa çıkarttı.

Yerden tasarruf etmek için sarılabilen esnek ekranlar, elektronik cihazlar için ticari olarak daha uygun hale gelmeye başlayacak. LG, geçtiğimiz ay OLED TV RX adlı katlanabilir bir televizyonunu piyasaya sürmüştü.

Kaynak: Sözcü

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