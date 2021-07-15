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Dünyanın internet hızı rekorunu kıran ülke belli oldu

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Japon araştırmacılar özel olarak geliştirdikleri bir yöntem ile daha önce saniyede 178 terabite çıkan internet hız rekorunu geliştirerek 319 terabite ulaştı.
Dünyanın internet hızı rekorunu kıran ülke belli oldu

Japon araştırmacılar özel olarak geliştirdikleri bir yöntem ile daha önce saniyede 178 terabite çıkan internet hız rekorunu geliştirerek 319 terabite ulaştı.

Bir başka deyişle saniyede 5 bin kez GTA V indirildi.

Geçen yıl 75 km uzunluğundaki standart optik fiber kablo üzerinden 44.2 terabit hıza ulaşan araştırmacılar, Birleşik Krallık ve Japonya'daki mühendisler tarafından ulaşılan ve günümüzde tüketicilere sunulan en hızlı internet olarak kabul edilen 178 terabitin de üzerine çıkmış oldu.

Ulaşılan 319 tb/sn hızının Japonya, ABD ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde 10 Gb/sn olan hızdan 17 bin 800 kat daha hızlı olduğu belirtildi.

-NTV

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