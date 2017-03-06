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Dünyanın izlediği demiryolu projesinde sona gelindi

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Dünyanın izlediği demiryolu projesinde sona gelindi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin tamamlanma aşamasına geldiğine işaret ederek, "İki ay içerisinde inşaatları bitirip haziranda dizel lokomotif işletmeciliğine geçmek istiyoruz." dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kar yağışının ve soğuk havanın bölgeye ve ülkeye bereket getirdiğini ancak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ndeki çalışmaları aksattığını dile getirdi.

Çin'den Avrupa'ya kadar gidilebilecek

Bu sebeple bugünlerde Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin çalışmalarına özellikle sahada daha çok yoğunlaşacaklarını vurgulayan Arslan, "İki ay içerisinde inşaatları bitirip ondan sonraki iki aylık süreçte de testlerini yapıp haziran ayı içerisinde artık Bakü-Tiflis-Kars Projesiyle dizel lokomotif işletmeciliğine geçmek istiyoruz çünkü bu proje sadece ülkemiz için değil, ülkemiz üzerinden ticaret yapmak isteyen bütün dünya ülkeleri için önemli proje. Çin'den, Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan, Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan gelen yük hareketi ülkemiz üzerinden Avrupa'ya gidebilecek." diye konuştu.

Arslan, proje ile Avrupa'dan gelen yükün Türkiye üzerinden Asya'ya götürüleceğine işaret ederek, "Bu sadece taşımacılık anlamında ülkemize sağlayacak katma değer değil bütün bu dünyadaki taşımacılık sistemine entegre olmakla birlikte biz demiryolu sektöründe çok daha fazla yük taşıyabilir hale geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çin-Avrupa arasındaki ulaşım süresi 3,5 kat azalacak"

Çin'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, dünya pazarlarına giden bir ürünün deniz yoluyla 45 ile 60 gün arasında varabildiğini söyleyen Bakan Ahmet Arslan, yine Rusya, kuzey koridor üzerinden giden bir ürünün de bir aydan fazla sürede adresine ulaşabildiğine dikkati çekti.

Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin zaman ve maliyet kaybını azaltacağını ifade ederek, "Orta koridorun tamamlayıcısı olarak Bakü-Tiflis-Kars bittiğinde Çin'den gelen bir yük, demiryolu ile 15 günde Avrupa'ya gidebilecek. Bunun anlamı ne? Mesafe 3-3,5 kat azalmış olacak. Hem zamandan tasarruf hem maliyetten tasarruf olacak. Dolayısıyla ekonomik olmayan birçok taşıma, taşıma süresi 45 günden 15 güne düştüğünde ekonomik hale gelecek." dedi.

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