Dünyanın koronavirüs ölümlerine ilişkin son rakamlar

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını yayılmaya devam ediyor. İşte ülkelerin koronavirüs vakaları ve ölümlerine ilişkin son durumu…

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 9,5 milyona yaklaşırken, can kaybı 482 bini, iyileşen sayısı da 5 milyon 105 bini aştı.

Mısır’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 450 oldu

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 85 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 450’ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 1420 kişiye COVID-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 59 bin 561’e çıktığı belirtildi.

Bakanlık, toplam iyileşen sayısını 15 bin 935 olarak açıkladı.

Peru’da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 182 kişi öldü

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 182 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 8 bin 586’ya yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 879 artarak 264 bin 689’a çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 3 bin 152 artarak 148 bin 437 kişiye çıktı.

Peru’daki ilk COVID-19 vakası 6 Mart’ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart’ta yaşanmıştı.

Afrika’da 11 bin 302 yeni COVID-19 vakası tespit edildi

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, Afrika kıtası genelinde virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 11 bin 302 artarak 338 bin 766’ya ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 236 artışla 8 bin 889’a çıktı.

COVID-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 2 bin 450 kişiyle Mısır’da görüldü. Güney Afrika’da 2 bin 205, Cezayir’de 869, Sudan’da 548, Nijerya’da 542 ve Kamerun’da 313 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (111 bin 796), Mısır (59 bin 561), Nijerya (22 bin 20), Gana (15 bin 13), Kamerun (12 bin 592), Cezayir (12 bin 248) ve Fas (10 bin 97) şeklinde sıralandı.

Afrika’da iyileşen hasta sayısı da 163 bin 507 oldu.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho’da salgın nedeniyle ölüm rapor edilmedi.

Arjantin’de son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 38 kişi öldü

Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 38 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede COVID-19’dan ölenlerin sayısı 1116’ya, vaka sayısı da 2 bin 635 artarak 49 bin 851’e yükseldi.

Bu rakamlar, 3 aydan fazla karantina uygulanan Arjantin’de salgının başlangıcından bu yana en yüksek ölüm ve vaka sayıları oldu.

Nüfusun yoğun olduğu başkent Buenos Aires Özerk Şehri 21 bin 804 vaka, 425 ölüm, Buenos Aires eyaleti de 23 bin 163 vaka, 483 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Ülkedeki yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının yüzde 45, COVID-19 vakalarının sıklıkla görülüğü başkent Buenos Aires ve Buenos Aires eyaletine bağlı 40 ilçeyi kapsayan Buenos Aires Metropol Bölgesi’nde (AMBA) ise yüzde 52 olduğu belirtildi.

Ülkede mart sonunda ilan edilen karantina, virüsün yayılmadığı yerlerde kaldırılmış ve bu bölgelerde hijyen kuralları, belirli kısıtlamalar ve sosyal mesafenin uygulanacağı açıklanmıştı.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin’de salgınla mücadele kapsamında özel izin verilenler hariç, halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen sosyal izolasyon 20 Mart’ta ilan edilmiş ve bazı hafifletmeler uygulanarak 28 Haziran’a kadar uzatılmıştı.