  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,00
  • Dolar 8,3300
  • Euro 9,8000
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAİsrail’de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz aşı yapılacak

Dünyanın koronavirüs tablosunda son durum

» »
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 217 milyonu geçti, can kaybı da 4 milyon 500 bini aştı.
Dünyanın koronavirüs tablosunda son durum

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 217 milyonu geçti, can kaybı da 4 milyon 500 bini aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 217 milyon 170 bini, can kaybı 4 milyon 514 bini geçti.

ABD'de geyiklerde koronavirüs görüldü

ABD'de Delta varyantı endişesi yaşanıyor. Ülkede son 24 saatte 526 kişi koronavirüsten öldü.

Ohio eyaletinde beyaz kuyruklu geyiklerde koronavirüs tespit edildi. Geyiklerin hastalık belirtisi göstermediği belirtildi.

Almanya'da genç nüfusta virüs yayılıyor

Almanya’da koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların sayısı yeniden 1000'i geçti. Yeni vakaların yaklaşık yüzde 25'ini de 15 yaşın altındakiler oluşturuyor.

İsrail'den 3. doz kararı

İsrail, aşı ile ilgili yeni karar aldı. Aşı uygulaması üçüncü doz için 12 yaş ve üzeri kişileri kapsayacak şekilde genişletildi.

Pakistan'da aşı sertifikası zorunlu olacak

Pakistan'ın Sindh eyaletinde otoyolu kullanmak isteyenler için aşı sertifikası zorunlu tutulacak. Karar, 15 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek. Aşı olmayanların eğitim kurumu ve iş yeri servislerinde de seyahat edemeyeceği açıklandı.

Hindistan'da salgın tedbirleri

Hindistan da salgın nedeniyle uluslararası uçuşların askıya alınma süresini eylül sonuna kadar uzatma kararı aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kulak Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?29 Ağustos 2021 Pazar 18:00
  • Enfeksiyon konusunda bilmeniz gerekenler29 Ağustos 2021 Pazar 17:30
  • Dr. Gürkut: Vaka sayısı nasıl azalır? Ne yapmalı?29 Ağustos 2021 Pazar 17:04
  • Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: "Virüs artık aşısızlar arasında yayılıyor"29 Ağustos 2021 Pazar 15:12
  • Eroğlu YDÜ Hastanesi'nden taburcu edildi29 Ağustos 2021 Pazar 14:27
  • Dikkat! Aşırı korkuya karşı 9 öneri!28 Ağustos 2021 Cumartesi 20:26
  • Böcek, sinek ve arı sokmasına dikkat!28 Ağustos 2021 Cumartesi 20:02
  • BioNTech aşısıyla ilgili çarpıcı araştırma: Aşı yaptırmayana etkisi daha çok28 Ağustos 2021 Cumartesi 16:02
  • Delta varyantı klasik Covid’in belirtilerini değiştirdi28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:01
  • Prof. Müftüoğlu: mRNA aşılarıyla ilgili şehir efsanelerinin sonu geldi28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti