Dünyanın koronavirüsle savaşı: 510 binden fazla kişi iyileşti

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünyada 510 bin 666 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısının en fazla görüldüğü Çin’de, COVID-19’a yakalanan 77 bin 892 kişi sağlığına kavuştu.

Çin’den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla 72 bin 600 ile Almanya, 70 bin 853 ile İspanya, 49 bin 933 ile İran, 48 bin 708 ile ABD, 38 bin 902 ile İtalya ve 30 bin 955 ile Fransa oldu.