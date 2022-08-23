  • BIST 3.105,41
  • Altın 1012.96
  • Dolar 18.1235
  • Euro 17.9843
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

“Dünya’nın kurtarılması gerekiyor”

» »
TikTok’ta kendisini zaman yolcusu olarak tanımlayan bir paylaşımı dikkatleri çekmeyi başardı.
“Dünya’nın kurtarılması gerekiyor”

İnsanlığın iklim krizine son vermek için bir araya gelmesi gerektiğini dile getiren zaman yolcusu gelecekte Dünya’yı zor günlerin beklediğini söyledi. Zaman yolcusu Dünya’nın sadece iki yıl içinde korkunç doğal afetlerle karşı karşıya kalacağını iddia etti.

'Zaman yolcusu' olduğunu iddia eden bir TikTok kullanıcısı , insanları Dünya’yı kurtarmak için birlikte çalışmaya teşvik etmek için 2022'ye döndüğünü söyledi. ‘Timevoyaging’ kullanıcı ismiyle paylaşım yapan zaman yolcusu iklim krizine dikkat çekti. Zaman yolcusu insanlığın iklim krizini önemsememesi durumunda dünyanın dört bir yanında 2024 yılına kadar gerçekleşecek doğal afetlerin listesini çıkarttığı bir video paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Zaman yolcusu olduğunu dile getirerek paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısının gönderisi kısa sürede popüler oldu. Binlerce beğeni ve yoruma ulaşan gönderisinde zaman yolcusu, “Dikkat! Evet, ben gerçek bir zaman yolcusuyum. Dünya’nın kurtarılması gerekiyor. 2024 yılına kadar, aşırı iklim değişikliği nedeniyle tüm fırtınalar daha büyük, daha hızlı ve daha güçlü hale gelecek. Birçok kategori altı kasırga, megatsunami ve asit yağmuru yaygınlaşacak. Herkesin bir araya gelip Dünya'yı kurtarmaya çalışması gerekiyor, aksi takdirde yıkıcı olacak.” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gerçekten bir zaman yolcusu olduğuna inanmadıklarını dile getirirken yine de iklim krizini durdurmak için bir şeyler yapılması gerektiği konusunda hemfikir oldular.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Günlük burç yorumları (20 Ağustos 2022)20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:29
  • Sivrisineklerin insanları nasıl seçtiği ortaya çıktı19 Ağustos 2022 Cuma 15:30
  • Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2022)19 Ağustos 2022 Cuma 11:04
  • Ay, Dünya'dan koptu! Kesin bilgi....18 Ağustos 2022 Perşembe 20:14
  • İklim değişikliği arıların neslini ve arıcılık faaliyetlerini tehlikeye sokuyor18 Ağustos 2022 Perşembe 18:12
  • Günlük burç yorumları: 18 Ağustos 2022 Perşembe18 Ağustos 2022 Perşembe 10:27
  • Bilişsel çarpıtma: Negatif düşünce bizi nasıl içinden çıkılmaz ruh hallerine sürüklüyor?17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:07
  • Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2022)17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:45
  • Fazla sevilen kediler neden kaçıyor?16 Ağustos 2022 Salı 22:23
  • Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2022)16 Ağustos 2022 Salı 09:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti