Dünya’nın limiti aşıldı: Yarından itibaren gelecek yıldan tüketilecek

28 Temmuz 2022 itibariyle Dünya'nın bu yıl ürettiği doğal kaynakların tükendiği açıklandı. Yarından itibaren gelecek yıla borçlanarak yaşayacağız... Daha da kötüsü bu tarih her sene öne geliyor.

Avrupa’yı kavuran aşırı sıcaklar, orman yangınları, buzulların erimesi, seller, heyelanlar… Dünya artık alarm veriyor.

Her yıl dünyanın doğal kaynaklarını ve insanların kullanımlarını ölçerek o yıla ait ‘Dünya Limit Aşımı Günü'nü hesaplayan Küresel Ayak İzi Ağı'na (GFN) göre, 2022 yılına ait kaynaklar bugün itibariyle tükendi. Yani, insanlık 2022 yılında Dünya’dan aldığı tüm doğal kaynakları bugün itibariyle kullandı. Bu durum, önümüzdeki ayların hazırdan tüketilerek geçeceğinin göstergesi.

GELECEK YILDAN BORÇLANILACAK

Dünya Limit Aşımı Günü olarak da kabul edilen gün, aslında bu yıl beklenenden önce geldi. 29 Temmuz'dan itibaren gelecek yıla borçlanılarak Dünya kaynakları kullanılacak.

Dünyanın sunduğu bir yıllık doğal kaynakların tüketildiği gün anlamına gelen Dünya Limit Aşımı Günü, dünyanın üretebileceği kaynaklarla insanların tüketimlerine bağlı olarak her yıl değişiklik gösteriyor.

‘1,75 DÜNYA VARMIŞ GİBİ DAVRANIYORUZ’

Uzmanlar, Dünya kaynaklarına talebin son yıllarda arttığını vurgu yaparken, talebin Dünya’nın biyolojik kapasitesini – bu kaynakları yenileme kabiliyetini aşmış olmasına da dikkat çekildi.

Bu durum, aynı zamanda gezegenin karbondioksit gibi atık ürünleri emme kapasitesinin de azaldığı anlamına geliyor.

Küresel Ayak İzi Ağı Başkanı Mathis Wackernagel, insanların Dünya’nın yeniden üretebileceğinden yüzde 75 daha fazla biyolojik kaynak kullandığını söyledi. Wachernagel, “Elimizde 1,75 Dünya varmış gibi davranıyoruz. Dolayısıyla hızla tükenişe şahit oluyoruz.” dedi.

TÜRKİYE’NİN LİMİT AŞIM GÜNÜ

Dünya Limit Aşımı Günü bu yıl 28 Temmuz olarak tarihe geçerken, bu, şimdiye dek kaydedilen en erken tarih oldu. Dünyanın bir yıllık kaynaklarının en hızla sona erdiği yıl 2022'de doğal kaynaklar 156 gün erken tükendi.

Biyokapasite, yani doğal kaynaklar açısından en zengin ülkelerin başında sırasıyla 1,8 milyar global hektar (gha) ile Brezilya, 1,3 milyar gha ile Çin, 1,1 milyar gha ile ABD ve 979 milyon gha ile Rusya geldi. Ancak bu ülkeler de limit aşımı günleri açısından en erken tarihi yaşadı.

2022 yılında Brezilya’da limit aşım günü 12 Ağustos olarak açıklanırken, Çin'in 6 Şubat, ABD'nin 13 Mart olarak belirlendi.

107 milyon gha'lık biyokapasitesiyle dünya ülkeleri arasında 19'uncu sırada yer alan Türkiye'nin limit aşım günü ise 22 Haziran olarak belirlendi.

Daha önceki yıllarda Dünya’nın Limit Aşım Günleri ise şu şekildeydi;

2021: 28 Temmuz

2020: 22 Ağustos

2019: 29 Temmuz

2018: 1 Ağustos

2017: 3 Ağustos

2016: 5 Ağustos