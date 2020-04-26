Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve 'dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü kurudu. Neredeyse bir avuç kadar kalan suyun rengi de mikroorganizma nedeniyle kırmızıya döndü.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve 'dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü kurudu. Neredeyse bir avuç kadar kalan suyun rengi de mikroorganizma nedeniyle kırmızıya döndü.

Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin, zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu. Yeraltı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke'nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor.

Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, yıllardır süren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin sürekli düşmesi nedeniyle kurudu. Şu an gölün sadece bir kısmında, neredeyse bir avuç su bulunuyor.

'Kırmızı renge büründü'

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, gölün kurumasının en önemli nedeninin Konya Havzası'nda yeraltı suyunun çekilmesi olduğunu belirtti. Yaka, şunları söyledi:

"Son zamanlarda ülkemizde ve Konya Havzası'nda yeraltı suyunun çekilmesiyle birlikte Meke Gölü'nün güzelliğini oluşturan suyu çekilmiş durumda. Yaklaşık 10-12 metreye kadar olan su yüksekliğinden herhangi bir su kalmamış durumda. Bu mevsimde kırmızı renge boyanması ise mikroorganizmalardan kaynaklanan olaydır. Bu mevsimde su çekildiği için mikroorganizmalardan kaynaklanan kırmızı görünüm aldı. Bu, gölümüze ayrı bir güzellik verdi."

'Sorun çözüldüğünde göl eski güzelliğine kavuşacak'

Meke Gölü'nün suyunun yeniden kazandırılması için yer altı su seviyesinin yeniden gözden geçirilmesi ve bununla ilgili eylem planının yapılmasını gündeme getirdiğini ifade eden Kaya, havzanın tamamındaki su sorunu çözüldüğünde gölün eski güzelliğine kavuşacağını söyledi.

Kaya, "Meke Gölü'nün suyunun yeniden kazandırılması, yer altı su seviyesinin yeniden gözden geçirilmesi, yer altı sulamalarıyla ilgili yeniden değerlendirilme yapılmasını gündeme getiriyor. Meke'nin suyunun çekilmesinin sadece Meke'nin değil, aslında Karapınar veya Konya Havzası'nın tamamının sorunudur. Ben inanıyorum ki, havzanın tamamının su sorunu çözüldüğünde, Meke'nin su seviyesi yeniden yükselerek, eski güzelliğine yeniden kavuşacaktır" dedi.

'Turizm ve ekonomiye büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum'

Bölgenin turizme kazandırılmasını istediklerini belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Biz bu bölgeyi turizme kazandırmak istiyoruz. Şu an da bile bu gölümüzü gezmeye gelen yüzlerce vatandaşımız var. Ama son zamanlara Ramsar sözleşmesine dahil olan koruma alanı olan bu gölümüzün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından oluşturulacak jeopark çalışmasıyla birlikte yeniden turizme kazandırılmasıyla, turizm ve ekonomiye büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."