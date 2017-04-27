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Dünyanın son kuzey beyaz gergedanı Sudan, hayat arkadaşı arıyor

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Dünyanın son kuzey beyaz gergedanı Sudan, hayat arkadaşı arıyor
Dünyanın yaşayan son erkek kuzey beyaz gergedanı Sudan'a, arkadaşlık uygulaması "Tinder"da hesap açıldı.

Sudan'ın yaşadığı Kenya'daki Ol Pejeta Koruma Bölgesi CEO'su Richard Vigne, farkındalığı artırmak ve bağış toplamak için 43 yaşındaki dünyanın yaşayan son erkek gergedanına  "Tinder" uygulamasında bir hesap açıldığını belirtti.

Dünyadaki son 2 dişi kuzey beyaz gergedanı Najin ve Fatu'nun sağlık sorunları nedeniyle doğurganlıklarını yitirdiğine işaret eden Vigne, toplanması hedeflenen 9 milyon doların iki dişi gergedana tekrar doğurganlık kazandırmak için kullanılacağını ifade etti.

Gergedan boynuzunun kilogram fiyatının altından daha yüksek olduğunu vurgulayan Vigne, "Gezegenimizdeki son 3 kuzey beyaz gergedana ev sahipliği yapıyoruz. Bu hayvanlar, Kuzey Afrika'da oldukça çok bulunuyordu, ancak boynuzlarına olan taleple yok oldular." ifadesini kullandı.

Sahra altı Afrika'nın en geniş iletişim ağı "Ogilvy Africa" firmasının Bölge Müdürü Mathieu Plassard, "Kuzey beyaz gergedan neslinin tükenmesine karşı zamanla yarıştayız. Sudan için acilen farkındalık yaratmak ve para toplamak zorundaydık. Tinder'dan başka kimse bu kampanyayı yürütemezdi." dedi.

Tinder'in İletişim ve Pazarlama Başkanı Matt David de "Dünyanın en gözde bekarına hayat arkadaşını bulma şansı tanımak için Ol Pejeta Koruma Alanı ile ortaklık kurduk. Sudan'ın profilinin 190 ülkede ve 40'dan fazla dilde görüntüleneceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Sudan'ın Tinder profilinde şu ifadelere yer aldı:

"Türümün tek örneğiyim. Gerçekten. Dünya'daki son erkek beyaz gergedanım. İleri gitmek istemem ama türümün kaderi bana bağlı. Baskı altında iyi iş çıkarırım. Çimen yemeyi ve çamurda oynamayı severim.

Herhangi bir sağlık problemim yok. İlgilenirseniz 1 metre 82 santimetre ve 2 bin 267 kilogram."

Bu arada Ol Pejeta yetkilileri, Tinder profilinin açılmasının ardından yoğun talep nedeniyle sitenin çöktüğünü kaydetti.

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