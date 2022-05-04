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Dünyanın tek dokuzları bir yaşında: Hepsinin karakteri farklı

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Dünyanın tek dokuzları bir yaşında. Babaları Abdülkadir Arbi, bebeklerin sağlık durumlarının mükemmel olduğunu söyledi.
Dünyanın tek dokuzları bir yaşında: Hepsinin karakteri farklı
Fotoğraf: Abdülkadir Arbi

Malili Halime Sisi’nin (26), geçen yıl 4 Mayıs’ta beş kızı dört oğlu olmuştu. Bir de üç yaşında Sude adlı kızı bulunan Malili annenin dünyaya getirdiği bebekler ‘aynı anda doğan ve hayatta kalan en fazla sayıda bebek’ unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti. Mali hükümeti riskli olacağı düşünülen doğumdan bir ay önce anne adayını imkanların daha iyi olduğu Fas’taki bir kliniğe yollamıştı.

Hamileliğin 30’uncu haftasında, Fas’ta sezaryenle doğum yapan anne ve bebekleri hala bu ülkede. Casablanca’daki kliniğin sahiplerine ait, ‘tıp merkezine dönüşmüş bir daire’de kalıyorlar.

Mali ordusunda görev yapan ve altı ay aradan sonra ilk kez doğum günü nedeniyle Fas’a gidip eşi ve çocuklarını gören Arbi BBC Afrika’ya konuştu: ”Kendi aramızda küçük bir kutlama yapacağız. Bizimle ilgilenen hemşireler de katılacak. Burada yaşadığımız güzel günleri hiç unutmayacağız.

‘İnsan yorgunluğunu unutuyor’

Bebeklerin fotoğrafını da paylaşan Arbi, ”Hepsi emekliyor. Hatta bazıları bir şeye tutunabilirlerse yürüyor. Eşimin sağlığı da gayet iyi. Hemşireler çok ilgili. Bize hangi öğün ne vermemiz gerektiğini söylüyorlar, yardımlarını esirgemiyorlar” dedi.

Dokuz bebek sahibi olmanın çok yorucu ancak çok da güzel olduğunu belirten Arbi, ”İnsan onları bir arada görünce tüm yorgunluğunu unutuyor” diyerek ülkesine ve Faslı yetkililere teşekkür etti.

”Hepsinin kendine has bir karakteri var. Hepsi farklı karakterde. Bazıları sessiz sakin bazıları da çok ağlıyor ve gürültü yapıyor. Bir kısmı sürekli kucağa alınmak istiyor” diyen baba, bebeklerin henüz Mali’yi görmeseler de ülkelerine gitmeden orada tanındıklarının altını çizdi.

Malili bebeklerden önce dünyada iki kez aynı anda dokuz bebek dünyaya gelmişti. Ancak bebekler yaşama tutunamamıştı.

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