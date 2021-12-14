Dünyanın trafiği en yoğun şehirleri açıklandı: Türkiye ilk 3'te

Her kilometrede 533 araba ile Birleşik Aram Emirlikleri (BAE) dünyanın en çok trafik sıkışıklığı yaşayan ülkesi olurken, onu km başına 390 araba ile Hong Kong takip etti. Singapur ise kilometre başına 192 araba ile üçüncü sırada yer aldı.

Listenin dördüncü sırasında ise Türkiye yer aldı. Türkiye kilometre başına 170 araba ile dünyanın en trafikli ülkelerinden biri olurken, onu 160 araç ile Bulgaristan takip etti.

ABD şaşırtıcı bir şekilde kilometre başına 18 araba ile 48’inci sırada yer alırken, İngiltere ise 11’inci oldu.

Araştırmada, ülke başına araç sayılarına da yer verildi. Buna göre, Türkiye ilk 10’daki ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı. İlk sırada 17 milyon 664 bin araç ile Güney Kore yer alırken, onu 13 milyon 216 bin ile Malezya takip etti. Türkiye’deki kayıtlı araç sayısı ise 11 milyon 676 bin olarak açıklandı.