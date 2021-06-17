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Dünyanın “Üçüncü En Büyük Elması” Bulundu

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Güney Afrika ülkesi Botsvana’da, dünyada şu ana kadar çıkarılmış üçüncü en büyük elmasın bulunduğu duyuruldu.
Dünyanın “Üçüncü En Büyük Elması” Bulundu

Güney Afrika ülkesi Botsvana’da, dünyada şu ana kadar çıkarılmış üçüncü en büyük elmasın bulunduğu duyuruldu.

Botsvanalı elmas firması Debswana, 1 Haziran’da bulunan 1098 karatlık elmasın, kendi türünde “dünyanın üçüncü en büyük değerli taşı” olduğunu açıkladı.

Açıklamada, çıkarılan elmasın, ülkenin başkenti Gaborone’ye getirilerek Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi’ye takdim edildiği vurgulandı.

En büyük elmas 3106 karat

Debswana Genel Müdürü Lynette Armstrong, çıkarılan elmasın Botsvana için çok şey ifade ettiğini vurgulayarak “Mücadele eden milletimize umut veriyor.” dedi.

Dünyada şimdiye kadar keşfedilen en büyük elmas olan 3106 karatlık Cullinan elması, 1905’te Güney Afrika’da bulunmuştu.

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