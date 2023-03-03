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Dünyanın yarısı 12 yıl içinde obez ya da fazla kilolu olabilir

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Dünya Obezite Federasyonu'na göre 2035'e kadar dünyanın yarısı obez ya da fazla kilolu olma yolunda.
Dünyanın yarısı 12 yıl içinde obez ya da fazla kilolu olabilir

Dünya Obezite Federasyonu, önlem alınmaması halinde 2035’e kadar dünya nüfusunun yarısından fazlasının fazla kilolu ya da obez olarak sınıflandırılacağı uyarısında bulundu.

BBC’nin haberine göre, kurumun yayımladığı raporda obezite ve fazla kilonun dört milyardan fazla insanı etkileyeceği belirtilerek en hızlı artış görülen grubun çocuklar olduğuna dikkat çekildi. Fazla kiloluluk ve obezite oranlarının en fazla düşük ve orta gelirli Afrika ve Asya ülkelerinde görülmesi bekleniyor.

Raporda 2035’e kadar obezitenin maliyetinin yıllık 4 trilyon doları aşacağı uyarısı yapılıyor.

Federasyonun Başkanı Prof. Louise Baur, raporda yer alan bulguları derhal harekete geçilmesi için açık bir uyarı olarak niteledi, aksi takdirde dünyanın bu sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacağını söyledi.

ÇOCUK VE GENÇLERE DİKKAT

Raporda özellikle çocuklar ve gençler arasındaki artan obezite oranlarına dikkat çekiliyor ve 2020’deki seviyeye kıyasla ikiye katlanmasının beklendiği vurgulanıyor.

Prof. Baur, bu eğilimin özellikle kaygı verici olduğunu belirterek “Dünya genelinde hükümetler ve karar vericiler, obeziteye katkıda bulunan sistemleri ve altta yatan nedenleri değerlendirmeli ve bunun sağlığa etkileriyle, sosyal ve ekonomik maliyetlerini genç kuşağa yansıtmamalı” dedi.

Raporda obezitenin düşük gelirli ülkelere etkisi de değerlendiriliyor. Buna göre küresel olarak obezitenin en fazla artış göstermesi beklenen 10 ülkeden dokuzunun düşük ve alt-orta gelirli Afrika ve Asya ülkeleri olduğu ifade ediliyor. Raporda obezitedeki tırmanışın bazı nedenleri şöyle sıralanıyor:

– Beslenme tercihlerinde işlenmiş gıda tüketimine yönelme
– Artan hareketsizlik
– Gıda arzı ve pazarlamasını kontrol etmeye yönelik politikaların zayıf olması
– Kilo yönetimi ve sağlık eğitimini destekleyecek sağlık hizmetlerinde kaynak sorunu
– Gazlı içecek

Dünya Obezite Federasyonu’na göre düşük gelirli ülkeler, obezite ve sonuçlarına yanıt vermekte zorlanıyor. Raporda obezite oranlarındaki artışın küresel ekonomi üzerinde önemli bir yük oluşturacağı belirtilerek bunun küresel gayri safi hasılanın yüzde 3’üne karşılık geleceği uyarısı yapılıyor.

Raporda obezitenin ekonomiye olası etkisine dikkat çekilmesinin obez insanların suçlanması anlamına gelmediği vurgulandı. Raporda yer alan bulgular gelecek hafta Birleşmiş Milletler’e sunulacak.

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